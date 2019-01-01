Клавдієво-Тарасово: Скандальна ситуація з виробництвом новорічних прикрас

Ялинкові кульки для агресора.
Скандальна ситуація з виробництвом новорічних прикрас для російської армії на фабриці ялинкових іграшок у Клавдієво-Тарасовому продовжується. На позачерговій сесії Немішаєвської ОТГ збирались ініціювати звернення до правоохоронних органів щодо розслідування інциденту.
Для перевірки діяльності фабрики ялинкових прикрас створили робочу комісію
Відеосюжет: яке рішення врешті прийняли депутати та що в своє виправдання сказали представники фабрики.
Скандальна ситуація з виробництвом новорічних прикрас для російської армії на фабриці ялинкових іграшок у Клавдієво-Тарасовому продовжується. На позачерговій сесії Немішаєвської ОТГ збирались ініціювати звернення до правоохоронних органів щодо розслідування інциденту.