Клавдієво-Тарасово: Скандальна ситуація з виробництвом новорічних прикрас

Для перевірки діяльності фабрики ялинкових прикрас створили робочу комісію

Відеосюжет: яке рішення врешті прийняли депутати та що в своє виправдання сказали представники фабрики.

Фабрика ялинкових прикрас не працює після скандалу

Скандальна ситуація з виробництвом новорічних прикрас для російської армії на фабриці ялинкових іграшок у Клавдієво-Тарасовому продовжується. На позачерговій сесії Немішаєвської ОТГ збирались ініціювати звернення до правоохоронних органів щодо розслідування інциденту.