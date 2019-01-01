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Клавдієво-Тарасово: Скандальна ситуація з виробництвом новорічних прикрас

Ялинкові кульки для агресора.

Для перевірки діяльності фабрики ялинкових прикрас створили робочу комісію




Відеосюжет: яке рішення врешті прийняли депутати та що в своє виправдання сказали представники фабрики.


Скандальна ситуація з виробництвом новорічних прикрас для російської армії на фабриці ялинкових іграшок у Клавдієво-Тарасовому продовжується. На позачерговій сесії Немішаєвської ОТГ збирались ініціювати звернення до правоохоронних органів щодо розслідування інциденту.

Фабрика ялинкових прикрас не працює після скандалу


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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 ІА ПОГЛЯД відеосюжет Клавдієво
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