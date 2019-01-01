Україна: Посилений карантин з 8 до 24 січня включно

Посилені карантинні обмеження будуть запроваджені в Україні з 8 до 24 січня включно 2021 року.
Таке рішення ухвалив Уряд за результатами трьох тижнів обговорень з представниками бізнесу, з місцевою владою, епідеміологами.
«Зимові канікули заради безпеки» робляться для того, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити зокрема і після новорічних свят. Посилені карантинні обмеження будуть запроваджуватися для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят.
Що передбачатимуть «зимові канікули заради безпеки»?
▪️ заборона роботи кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на винос);
▪️ кінотеатрів, театрів;
▪️ фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;
▪️ торговельно-розважальних центрів (дозволятиметься торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);
▪️ заборона торгівлі непродовольчими товарами;
▪️ будь-яких розважальних, спортивних чи культурних масових заходів;
▪️ будуть відправлені на канікули всі заклади освіти, крім дитячих садочків.
Водночас із обмеженнями помаранчевої зони продовжить працювати громадський транспорт, аби люди могли їздити на роботу на ті підприємства, що працюватимуть в період посиленого карантину. Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.