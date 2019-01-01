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Хто не сплачує ЄСВ з 1 січня 2021 року

1 січня набувають чинності зміни до закону про ЄСВ.

У зв'язку з прийняттям Закону № 592, внесено низку змін до Закону про ЄСВ.



Від 1 січня 2021 року звільняються від сплати за себе єдиного внеску ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони отримують пенсію за віком, або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску тільки добровільно.

Крім цього, передбачено звільнення від сплати за себе єдиного внеску:

- осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття їх на облік як фізичних осіб - підприємців і провадження ними одного виду діяльності одночасно як фізичною особою - підприємцем, так і особою, яка провадить незалежну професійну діяльність;

- осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та фізичних осіб - підприємців, які мають основне місце роботи, за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.
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