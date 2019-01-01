Хто не сплачує ЄСВ з 1 січня 2021 року

У зв'язку з прийняттям Закону № 592, внесено низку змін до Закону про ЄСВ.

Крім цього, передбачено звільнення від сплати за себе єдиного внеску:



- осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття їх на облік як фізичних осіб - підприємців і провадження ними одного виду діяльності одночасно як фізичною особою - підприємцем, так і особою, яка провадить незалежну професійну діяльність;



- осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та фізичних осіб - підприємців, які мають основне місце роботи, за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.