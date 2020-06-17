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Зміни у сфері просторового планування – чого очікувати громадам?

Зміни у сфері просторового планування – чого очікувати громадам?Зміни у сфері просторового планування – чого очікувати громадам?

Що передбачає Закон України №711-IX від 17.06.2020 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель». Експерти Програми «U-LEAD з Європою» підготували коротке роз’яснення змін, на які варто очікувати територіальним громадам:

Що таке Комплексний план просторового розвитку території територіальних громад та які його основні характеристики?
Що таке Концепція інтегрованого розвитку території територіальної громади?
Чим відрізняється Концепція інтегрованого розвитку території територіальної громади від Комплексного плану просторового розвитку території територіальних громад?
Що не підлягає розробленню після прийняття Комплексного плану?
Які основні зміни-переваги згідно з законодавства отримають громади?
Нагадаємо, Закон 711-IX від 17.06.2020 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель») набуде чинності 24 липня 2021 року.




Також звертаємо увагу представників громад, що містобудівна документація на місцевому рівні, затверджена до набрання чинності ЗУ 711-IX, залишається чинною. Проте, з 1 січня 2025 року внесення змін до такої документації допускатиметься за умови приведення її у відповідність до вимог вищезазначеного Закону.

Також місцеві ради до 1 січня 2025 року повинні забезпечити внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони, визначені у містобудівній документації.
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www.decentralization.gov.ua 
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