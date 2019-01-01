Зміни у сфері будівництва: перелік адміністративних послуг для подання онлайн

Документи які виготовлено в паперовій формі до 01.12.2020 можливо подати в електронній формі за допомогою Порталу Дія.



Документи, що створюються після 01.12.2020 мають виготовлятися виключно з використанням електронної системи. Внесення відомостей про документи, що створені після 01.12.2020 без використання електронної системи блокується автоматично програмними засобами електронної системи.

Держархбудінспекція інформує замовників будівництва, що відповідно до п. 2 статі 261 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності з 01 грудня 2020 подання документів для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва та отримання результатів їх розгляду здійснюється виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є суб’єкт звернення та суб’єкт надання відповідної послуги.В електронній формі подаються документи для отримання послуг, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (крім об’єктів, на які поширюється дія Закону України Про державну таємницю).На сьогодні для замовників будівництва забезпечено можливість подання документів для отримання адміністративних послуг на Порталі Дія за посиланням >> Отже, зважаючи на вищевказані положення закону, припиняється розгляд документів, що надходять в паперовому вигляді після 01.12.2020 через центри надання адміністративних послуг.Щодо обов’язковості створення електронних документів з використанням Реєстру будівельної діяльностіЗмінами до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності що набрали чинності з 01 грудня 2020 передбачено вчинення наступних дій та створення наступних документів в електронній формі:Створення даних документів забезпечується з використанням електронного кабінету користувача Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва. Для використання кабінету користувачі мають пройти процедуру ідентифікації та автентифікації за посиланням >> Подання та отримання результатів оцінки впливу на довкілля забезпечується з використанням Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля за посиланням >>