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Бучанські учні здобули перемогу у Всеукраїнській шаховій лізі

Вітаємо з перемогою учнів бучанської школи №5: Нечитайло Нікіта, Нечитайло Лев, Альтман Владислав, Штерн Данило, Теницький Матвій, Чернявський Юрій та Чернявський Сергій на ігровій платформі lichess.org у запеклій боротьбі беззаперечно здобули титул "чемпіона" серед закладів освіти з шахів у Всеукраїнській шаховій лізі.
Вітаємо наших учнів, які відстоюють та прославляють честь нашої школи у змаганнях всеукраїнського рівня.

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Володимир Ковальський, www.kovalskiyvv.blogspot.com 
 шахи Буча СЗОШ №5
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