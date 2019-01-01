Бучанські учні здобули перемогу у Всеукраїнській шаховій лізі

Вітаємо з перемогою учнів бучанської школи №5: Нечитайло Нікіта, Нечитайло Лев, Альтман Владислав, Штерн Данило, Теницький Матвій, Чернявський Юрій та Чернявський Сергій на ігровій платформі lichess.org у запеклій боротьбі беззаперечно здобули титул "чемпіона" серед закладів освіти з шахів у Всеукраїнській шаховій лізі.Вітаємо наших учнів, які відстоюють та прославляють честь нашої школи у змаганнях всеукраїнського рівня.