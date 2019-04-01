Ірпінська центральна лікарня знову отримала благодійну допомогу. Цього разу фонд «Твоя опора» передав закладу один апарат штучної вентиляції легенів, витратні матеріали та два монітори пацієнта. За словами директора лікарні Антона Довгопола, це апаратура, яка дає можливість надавати якісну медичну допомогу хворим на коронавірус. Обладнання встановлять у терапевтичному корпусі. Тут готують нове відділення на 60 ліжок для пацієнтів з COVID-19 .
Ірпінська лікарня отримала благодійну допомогу на 2 мільйони (відеосюжет)
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ІРПІНЬ ТБ, www.itvua.tv
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