Закріплені вулиці за депутатми. Список депутатів по вулицям Бучанська ОТГ

Закріплені території за депутатами Бучанської міської ради VIIІ скликання виборчих округів.

села Гаврилівка, Синяк, Вороньківка, Раківка, Червоне, Тарасівщина.село Блиставиця;м. Буча – вул. Вокзальна: 105-145; вул.Леха Качинського, 4- 6А.м. Буча – вул. Авіаторів, Винахідників, Виноградна, Васильківська, Весняна, Вербова, Волошкова, Березнева, Дружби, Зелена, Калинова, Квіткова, Кринична, Малинова, Меліоративна, Озерна, Паркова, Перебудівна, Прогресивна, Пшенична, Семиренка, Сонячна, Степова, Фруктова, Шкільна, Яблунева, Київська, Зої Гайдай, Б. Ступки, Мельниківська, К. Білокур, Носова, Лісова, Солов’їна, Вокзальна, 129а, 129б, 129в, 129г, 130-145, пров. Б. Ступки, Озерний, Ярослава Мудрого.с. Луб’янкас. Здвижівка.смт Бабинці та село Буда-Бабинецькас. Мироцьке.смт Ворзель – вул.Білостоцьких: 7; вул.Будівельна, вул.Бучанська, вул.Ватутіна, вул.Ворзельська, вул.В.Чорновола, вул.Горького, вул.Грушевського, вул.Декабристів, вул.Європейська: 2–17А; вул.Квіткова, вул.Київська, вул.Кленова, вул.Ковельська, вул.Композиторів: 1; вул.Курортна: 2–2А, 4, 6–8, 10, 12, 14, 16, 18–20Б, 22–24А, 26, 28–28А, 34, 36, 38, 42–42/12, 44, 48, 50–54Д, 56–56/3, 62, 68–112А; вул.Лесі Українки, вул.Лісова, вул.М.Амосова, вул.Молодіжна, вул.Незалежності, вул.Нестора Потєхи, вул.Окружна, вул.Паркова, вул.Петропавлівська, вул.Польова, вул.Садова, вул.Семеніївська, вул.Софіївська, вул.Юрія Збанацького, пров.Ватутіна, пров.Ворзельський, пров.Городецького, пров.Горького, пров.Лісовий, пров.Молодіжний.смт Ворзель – вул.Богдана Хмельницького, вул.Гвардійська, вул.Європейська: 20–50/10; вул.Затишна, вул.Захисників України, вул.Композиторів: 4А–45; вул.Курортна: 3, 5–5/4, 9–9А, 11–11Б/1, 13, 15, 17, 21, 25–25А, 27А, 29–33, 35, 37, 38КМ–41А/1, 43–43/2, 45, 49–49А, 55, 57; вул.Медова, вул.Мічуріна, вул.Пшеничного, вул.Соснова, вул.Стражеска, вул.Тюльпанова, вул.Франка, вул.Чайковського, вул.Шевченка, вул.Яблунська, вул.1 Травня, пров.Чайковського.смт Ворзель – вул.Березова, вул.Білостоцьких: 2–6Г, 8А–27; вул.Борщагівська, вул.Героїв Ворзеля, вул.Залізнична, вул.Кичеївська, вул.Котляревського, вул.Крилова, вул.Курортна: 61, 63; вул.Лермонтова, вул.Миру, вул.Паризької Комуни, вул.Пушкінська, вул.Тургенєва, вул.Чернишевського, вул.Чкалова, вул.8 Березня, пров.Березовий, пров.Героїв Ворзеля, пров.Пушкінський, пров.Чернишевського, просп.Свободи, просп.1 Травня;Комунальний заклад Київської обласної ради "Київська обласна психоневрологічна лікарня № 2".м. Буча – вул. Бориса Гмирі (ЖК «Буча Квартал», ЖК «Нова Буча»), Князя Володимира Великого.м. Буча – вул. Нове Шосе 13,15,17; вул. Польова, 28,30, вул. Нове Шосе, 11,11-11-А; вул. Енергетиків, 9-11, 13,15, Героїв Майдану, 10-17, вул. Енергетиків, 17, Героїв Майдану 1-9/1, Польова, 3-26, 28,98, пров.Санаторний, Героїв Майдану.м. Буча - б-р Б. Хмельницького, 11-19, вул. П. Дорошенка, М. Залізняка, Ковельська, Є. Патона, Мічуріна, Києво-Мироцька, 87-а, 89-89а, 91-101, 103-113, 115, Першотравневам. Буча - б-р Б. Хмельницького, 1-5, 9-А, вул. Енергетиків, 12,14,16, 19, 19-А, вул. Островського, 34, 36.м. Буча - Вул. Енергетиків, 1-8, Вокзальна, 101, Нове Шосе 8, 8а, 8б.м. Буча – Воїнів Інтернаціоналістів, Дачна, Є. Гребінки, Новаторів, Л. Качинського, 1-1а, Ястремська, Києво-Мироцька (від вул. Л. Качинського), В. Антоновича, М. Аркаса, С. Васильченка, В. Гетьмана, Г. Верьовки, П.Вірського, М. Дунаєвського, В. Кондратюка, Є. Коновальця, О. Ольжича, С. Руданського, І. Світличного, А. Солов’яненка, пров. Є. Гребінки.м.Буча – СТ «Вишневе», 1 Лінія, 2 Лінія, 3 Лінія, 4 Лінія, 5 Лінія, 6 Лінія, 7 Лінія, 8 Лінія, 9 Лінія, 10 Лінія, 11 Лінія, 12 Лінія, Семеніївська, Ватутіна, Кочубея, Полтавська, Яснополянська, Сілезька, Тургенєва, 8-63, Революції 10, 12, 15а, 16, 16в, 16д, пров. Яснополянський, Тургенєва, Революції.м. Буча – вул. Нове Шосе, 16, бул. Б. Хмельницького, 6, 10м. Буча – вул. Д. Багалія, І. Богуна, О. Вересая, Гайдамацька, В. Глушка, І. Гонти, Гостомельська, О.Довженка, В.Івасюка, Козацька, І. Котляревського, М. Коцюбинського, М. Лисенка, В. Липківська, І. Мазепи, Є.Маланюка, В. Марченка, Нечуй Левицького, П. Орлика, Є. Плужника, Л. Симиренка, В. Симоненка, В. Стуса, О.Теліги, Тушинська ,М. Ридзанича, І. Франка, Революції, 1-8а, Набережна, Сім’ї Красовських, Шота Руставелі, Толстого, М. Гамалія, Тургенєва, 1-а-7, Києво-Мироцька, 2-51, пров. М. Ридзанича, Набережний, Толстого, Гостомельський, В. Івасюка, В.Марченка, В. Симоненка.м. Буча – вул. Пушкінська, 1-43а, Старо-Яблунська, Гоголя, пров. Гоголя, вул. Камінського, Ново-Яблунська, Дніпровська, Комарова, Києво-Мироцька, 58-60, 62, 64, 66-66а, 68-72, 74, 76-86, 88-88ж.м. Буча - вул. Нове Шосе 3,5,7,28, 32, 32/2, 34, 42, 42-а, 42-б, 42-в, вул. Пушкінська, 59-а, 59-б,в, 61, 61-г, 63, 74, 74/34, вул. Героїв Крут 9, 15, 15а, 16, вул. Лесі Українки, А. Михайловського, 83-97, Шевченка, 75-92, Вишнева, Булгакова, б-р Б. Хмельницького, 27, пров. Урожайний, 14,18, 24.м. Буча – вул. Димитрова, Нова, А.Михайловського, 56, 58-60, 61/25-82, Шевченка, 33,35-37, 39, 41, 41а, 43-72а, Києво-Мироцька, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 73, 73-б, 75, 90-б, 102, Інститутська, 45-63а, Вокзальна, 73, 77-100, 102-129, пров. Шевченка.м. Буча – вул. Шевченка, 1-31, 34, 38-38б, 40, 42, А. Михайловського від початку до 56, О.Олеся, Некрасова, Грибоєдова, В. Стефаника, М. Вербицького, Патріотів, І. Багряного, Г. Барвінок, М. Вовчка, Гулака-Артемовського, Л. Глібова, Інститутська, 1-7, 9, 12, 14-42.м. Буча - вул. Жовтнева, І.Руденка, Щаслива (Сім’ї Забарило), Л. Ревуцького, Лермонтова, М.Гориня, М.Мурашка, Тюменцева-Хвилі, Островського (приватний сектор), Трудова, 31 км., пров. Трудовий, М. Гориня, Жовтневий.м. Буча - бульв. Леоніда Бірюкова, вул. М. Амосова, О. Антонова, С. Бандеди, В’ячеслава Чорновола, вул. Депутатська, вул. Івана Виговського, Переїздна, Нагорна, Устима Кармелюка, Ворзельська, Горького, Ново-Лермонтова, Заводська, Нове Шосе (19, 37), пров. Заводський.м. Буча – вул. Стадіонна, 1,3,5,7, 9,11, 13,15, Склозаводська, вул. Остапа Вишні, С. Наливайка, пров. Остапа Вишнім. Буча - вул. Водопровідна, 1-27, 30-64; Вокзальна, 1-72, 74-76, А. Горської, Кульчицького генерала, М. Мозгового, С. Рудницького, П. Чубинського, Олекси Тихого, вул. Центральна, 32-50, Садова 3-17, Г. Сковороди, Яблунська, 221-223, 223а, 225, 227, 318а, 342а-396, Н. Яремчука, провул. Вокзальний та Перемоги.м. Буча - вул. Тарасівська 10в, 10Г, 11, 11а, 12а, 13-22а, 24, 25, 26, 28, 28а, 30, Кожедуба, вул. Дмитра Вишневецького, С. Крушельницької, пров. Дмитра Вишневецького, 2,6,8, пров. Тарасівський, 1,3,4,4а,6.м. Буча – вул. Яблунська, 203-б, 203-г, 203д, Гагаріна, 9-47а, 33 кілометр, м. Буча - вул. Будівельна, Будівельний тупік, М. Волобуєва, Промислова, Яблунська, 1-24а, 26-26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38-42, 44, 46-46а, 48, 50-52а, 54, 54а, 56-60, 62, 64, 66-68, 70, 72, 74, 76, 78-80, 90, пров. Яблунський.м. Буча –пров. Олекси Тихого, вул. Р. Шухевича, Перемоги, Центральна, 1-31.м. Буча – вул. Тарасівська, 1,1а/б/в/г/д, 2а, 3, 3а, 4-7, 7а/б/в/г/д, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10б, 10дм. Буча – вул.Яблунська, 25-25а, 27-27б, 29, 31, 33,35, 37, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 81-89, 91-203а, 203в, 205-220, 221а-222, 224, 226, 228-318, 320-342, Суворова, Грушевського, Рубежівська, Нове Шосе, 14м. Буча – Гагаріна, 1-7, Вчительська, ж/д водокачка, Лугова, Миру, Січових стрільців, Південна, Садова, 20-86а, пров. Волгоградський, Вчительський, Гагаріна, Садовий, Січових Стрільців