Закріплені вулиці за депутатми. Список депутатів по вулицям Бучанська ОТГ

Закріплені території за депутатами Бучанської міської ради VIIІ скликання виборчих округів.
Список депутатів по вулицям (закріплені вулиці за депутатми) Бучанська ОТГ:
Геращенко Микита Вадимович
села Гаврилівка, Синяк, Вороньківка, Раківка, Червоне, Тарасівщина.
Кухаренко В’ячеслав Миколайович
село Блиставиця;
м. Буча – вул. Вокзальна: 105-145; вул.Леха Качинського, 4- 6А.
Османов Музафар Шамсединович
м. Буча – вул. Авіаторів, Винахідників, Виноградна, Васильківська, Весняна, Вербова, Волошкова, Березнева, Дружби, Зелена, Калинова, Квіткова, Кринична, Малинова, Меліоративна, Озерна, Паркова, Перебудівна, Прогресивна, Пшенична, Семиренка, Сонячна, Степова, Фруктова, Шкільна, Яблунева, Київська, Зої Гайдай, Б. Ступки, Мельниківська, К. Білокур, Носова, Лісова, Солов’їна, Вокзальна, 129а, 129б, 129в, 129г, 130-145, пров. Б. Ступки, Озерний, Ярослава Мудрого.
Сотніков Олег Леонідович
с. Луб’янка
Кушнірчук Анатолій Юрійович
с. Здвижівка.
Ганаба Роман Васильович
смт Бабинці та село Буда-Бабинецька
Сашко Тетяна Миколаївна
с. Мироцьке.
Федорук Лариса Петрівна
смт Ворзель – вул.Білостоцьких: 7; вул.Будівельна, вул.Бучанська, вул.Ватутіна, вул.Ворзельська, вул.В.Чорновола, вул.Горького, вул.Грушевського, вул.Декабристів, вул.Європейська: 2–17А; вул.Квіткова, вул.Київська, вул.Кленова, вул.Ковельська, вул.Композиторів: 1; вул.Курортна: 2–2А, 4, 6–8, 10, 12, 14, 16, 18–20Б, 22–24А, 26, 28–28А, 34, 36, 38, 42–42/12, 44, 48, 50–54Д, 56–56/3, 62, 68–112А; вул.Лесі Українки, вул.Лісова, вул.М.Амосова, вул.Молодіжна, вул.Незалежності, вул.Нестора Потєхи, вул.Окружна, вул.Паркова, вул.Петропавлівська, вул.Польова, вул.Садова, вул.Семеніївська, вул.Софіївська, вул.Юрія Збанацького, пров.Ватутіна, пров.Ворзельський, пров.Городецького, пров.Горького, пров.Лісовий, пров.Молодіжний.
Хрокало Валентина
смт Ворзель – вул.Богдана Хмельницького, вул.Гвардійська, вул.Європейська: 20–50/10; вул.Затишна, вул.Захисників України, вул.Композиторів: 4А–45; вул.Курортна: 3, 5–5/4, 9–9А, 11–11Б/1, 13, 15, 17, 21, 25–25А, 27А, 29–33, 35, 37, 38КМ–41А/1, 43–43/2, 45, 49–49А, 55, 57; вул.Медова, вул.Мічуріна, вул.Пшеничного, вул.Соснова, вул.Стражеска, вул.Тюльпанова, вул.Франка, вул.Чайковського, вул.Шевченка, вул.Яблунська, вул.1 Травня, пров.Чайковського.
Риженко Людмила Володимирівна
смт Ворзель – вул.Березова, вул.Білостоцьких: 2–6Г, 8А–27; вул.Борщагівська, вул.Героїв Ворзеля, вул.Залізнична, вул.Кичеївська, вул.Котляревського, вул.Крилова, вул.Курортна: 61, 63; вул.Лермонтова, вул.Миру, вул.Паризької Комуни, вул.Пушкінська, вул.Тургенєва, вул.Чернишевського, вул.Чкалова, вул.8 Березня, пров.Березовий, пров.Героїв Ворзеля, пров.Пушкінський, пров.Чернишевського, просп.Свободи, просп.1 Травня;Комунальний заклад Київської обласної ради "Київська обласна психоневрологічна лікарня № 2".
Сорокіна Тетяна Володимирівна
м. Буча – вул. Бориса Гмирі (ЖК «Буча Квартал», ЖК «Нова Буча»), Князя Володимира Великого.
Переяславська Анастасія Анатоліївна
м. Буча – вул. Нове Шосе 13,15,17; вул. Польова, 28,30, вул. Нове Шосе, 11,11-11-А; вул. Енергетиків, 9-11, 13,15, Героїв Майдану, 10-17, вул. Енергетиків, 17, Героїв Майдану 1-9/1, Польова, 3-26, 28,98, пров.Санаторний, Героїв Майдану.
Продан Ольга Леонідівна
м. Буча - б-р Б. Хмельницького, 11-19, вул. П. Дорошенка, М. Залізняка, Ковельська, Є. Патона, Мічуріна, Києво-Мироцька, 87-а, 89-89а, 91-101, 103-113, 115, Першотравнева
Козак Ігор Олександрович
м. Буча - б-р Б. Хмельницького, 1-5, 9-А, вул. Енергетиків, 12,14,16, 19, 19-А, вул. Островського, 34, 36.
Олексюк Василь Павлович
м. Буча - Вул. Енергетиків, 1-8, Вокзальна, 101, Нове Шосе 8, 8а, 8б.
Косенко Віталій Вікторович
м. Буча – Воїнів Інтернаціоналістів, Дачна, Є. Гребінки, Новаторів, Л. Качинського, 1-1а, Ястремська, Києво-Мироцька (від вул. Л. Качинського), В. Антоновича, М. Аркаса, С. Васильченка, В. Гетьмана, Г. Верьовки, П.Вірського, М. Дунаєвського, В. Кондратюка, Є. Коновальця, О. Ольжича, С. Руданського, І. Світличного, А. Солов’яненка, пров. Є. Гребінки.
Саврей Сергій Вікторович
м.Буча – СТ «Вишневе», 1 Лінія, 2 Лінія, 3 Лінія, 4 Лінія, 5 Лінія, 6 Лінія, 7 Лінія, 8 Лінія, 9 Лінія, 10 Лінія, 11 Лінія, 12 Лінія, Семеніївська, Ватутіна, Кочубея, Полтавська, Яснополянська, Сілезька, Тургенєва, 8-63, Революції 10, 12, 15а, 16, 16в, 16д, пров. Яснополянський, Тургенєва, Революції.
Цимбал Олег Іванович
м. Буча – вул. Нове Шосе, 16, бул. Б. Хмельницького, 6, 10
Янковой Роман Васильович
м. Буча – вул. Д. Багалія, І. Богуна, О. Вересая, Гайдамацька, В. Глушка, І. Гонти, Гостомельська, О.Довженка, В.Івасюка, Козацька, І. Котляревського, М. Коцюбинського, М. Лисенка, В. Липківська, І. Мазепи, Є.Маланюка, В. Марченка, Нечуй Левицького, П. Орлика, Є. Плужника, Л. Симиренка, В. Симоненка, В. Стуса, О.Теліги, Тушинська ,М. Ридзанича, І. Франка, Революції, 1-8а, Набережна, Сім’ї Красовських, Шота Руставелі, Толстого, М. Гамалія, Тургенєва, 1-а-7, Києво-Мироцька, 2-51, пров. М. Ридзанича, Набережний, Толстого, Гостомельський, В. Івасюка, В.Марченка, В. Симоненка.
Єфимович Наталія Володимирівна
м. Буча – вул. Пушкінська, 1-43а, Старо-Яблунська, Гоголя, пров. Гоголя, вул. Камінського, Ново-Яблунська, Дніпровська, Комарова, Києво-Мироцька, 58-60, 62, 64, 66-66а, 68-72, 74, 76-86, 88-88ж.
Джам Оксана Іванівна
м. Буча - вул. Нове Шосе 3,5,7,28, 32, 32/2, 34, 42, 42-а, 42-б, 42-в, вул. Пушкінська, 59-а, 59-б,в, 61, 61-г, 63, 74, 74/34, вул. Героїв Крут 9, 15, 15а, 16, вул. Лесі Українки, А. Михайловського, 83-97, Шевченка, 75-92, Вишнева, Булгакова, б-р Б. Хмельницького, 27, пров. Урожайний, 14,18, 24.
Квашук Олег Якович
м. Буча – вул. Димитрова, Нова, А.Михайловського, 56, 58-60, 61/25-82, Шевченка, 33,35-37, 39, 41, 41а, 43-72а, Києво-Мироцька, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 73, 73-б, 75, 90-б, 102, Інститутська, 45-63а, Вокзальна, 73, 77-100, 102-129, пров. Шевченка.
Ярмоленко Ірина Василівна
м. Буча – вул. Шевченка, 1-31, 34, 38-38б, 40, 42, А. Михайловського від початку до 56, О.Олеся, Некрасова, Грибоєдова, В. Стефаника, М. Вербицького, Патріотів, І. Багряного, Г. Барвінок, М. Вовчка, Гулака-Артемовського, Л. Глібова, Інститутська, 1-7, 9, 12, 14-42.
Матюшенко Лариса Анатоліївна
м. Буча - вул. Жовтнева, І.Руденка, Щаслива (Сім’ї Забарило), Л. Ревуцького, Лермонтова, М.Гориня, М.Мурашка, Тюменцева-Хвилі, Островського (приватний сектор), Трудова, 31 км., пров. Трудовий, М. Гориня, Жовтневий.
Король Сергій Васильович
м. Буча - бульв. Леоніда Бірюкова, вул. М. Амосова, О. Антонова, С. Бандеди, В’ячеслава Чорновола, вул. Депутатська, вул. Івана Виговського, Переїздна, Нагорна, Устима Кармелюка, Ворзельська, Горького, Ново-Лермонтова, Заводська, Нове Шосе (19, 37), пров. Заводський.
Мостіпака Сергій Васильович
м. Буча – вул. Стадіонна, 1,3,5,7, 9,11, 13,15, Склозаводська, вул. Остапа Вишні, С. Наливайка, пров. Остапа Вишні
Валяр Наталія Василівна
м. Буча - вул. Водопровідна, 1-27, 30-64; Вокзальна, 1-72, 74-76, А. Горської, Кульчицького генерала, М. Мозгового, С. Рудницького, П. Чубинського, Олекси Тихого, вул. Центральна, 32-50, Садова 3-17, Г. Сковороди, Яблунська, 221-223, 223а, 225, 227, 318а, 342а-396, Н. Яремчука, провул. Вокзальний та Перемоги.
Рибальченко Юрій Анатолійович
м. Буча - вул. Тарасівська 10в, 10Г, 11, 11а, 12а, 13-22а, 24, 25, 26, 28, 28а, 30, Кожедуба, вул. Дмитра Вишневецького, С. Крушельницької, пров. Дмитра Вишневецького, 2,6,8, пров. Тарасівський, 1,3,4,4а,6.
Коротя Володимир Геннадійович
м. Буча – вул. Яблунська, 203-б, 203-г, 203д, Гагаріна, 9-47а, 33 кілометр, м. Буча - вул. Будівельна, Будівельний тупік, М. Волобуєва, Промислова, Яблунська, 1-24а, 26-26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38-42, 44, 46-46а, 48, 50-52а, 54, 54а, 56-60, 62, 64, 66-68, 70, 72, 74, 76, 78-80, 90, пров. Яблунський.
Матковська Мар’яна Анатоліївна
м. Буча –пров. Олекси Тихого, вул. Р. Шухевича, Перемоги, Центральна, 1-31.
Морозова Алевтина Володимирівна
м. Буча – вул. Тарасівська, 1,1а/б/в/г/д, 2а, 3, 3а, 4-7, 7а/б/в/г/д, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10б, 10д
Українцева Катерина Леонідівна
м. Буча – вул.Яблунська, 25-25а, 27-27б, 29, 31, 33,35, 37, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 81-89, 91-203а, 203в, 205-220, 221а-222, 224, 226, 228-318, 320-342, Суворова, Грушевського, Рубежівська, Нове Шосе, 14
Кобринець Аркадій Володимирович
м. Буча – Гагаріна, 1-7, Вчительська, ж/д водокачка, Лугова, Миру, Січових стрільців, Південна, Садова, 20-86а, пров. Волгоградський, Вчительський, Гагаріна, Садовий, Січових Стрільців