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МВС: Обмін посвідчення водія можна замовити онлайн

Локдаун, обмеження, карантин вихідного дня... Та сервісні центри МВС за будь-яких обставин не сходять з дистанції.
Обмін посвідчення водія - найзатребуваніша послуга. Адже громадяни також можуть замовити її онлайн.

Замовляй обмін посвідчення водія онлайн за посиланням: e-driver.hsc.gov.ua
Епідемія обов’язково має здатися. Ми – ні!


Просимо вас дотримуватися безпечної дистанції, уникати скупчення людей, частіше мити руки та носити захисні маски .
Бережіть себе!

Бучанський сервісний центр МВС


м. Буча, вул. Депутатська, 1в
вт-пт: 9:00-18:00
сб: 9:00-16:45
нд, пн: вихідний

Телефон для довідок:
+380459740030
[email protected]
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