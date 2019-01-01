МВС: Обмін посвідчення водія можна замовити онлайн

Локдаун, обмеження, карантин вихідного дня... Та сервісні центри МВС за будь-яких обставин не сходять з дистанції.
Обмін посвідчення водія - найзатребуваніша послуга. Адже громадяни також можуть замовити її онлайн.
Замовляй обмін посвідчення водія онлайн за посиланням: e-driver.hsc.gov.ua
Епідемія обов’язково має здатися. Ми – ні!
Просимо вас дотримуватися безпечної дистанції, уникати скупчення людей, частіше мити руки та носити захисні маски .
Бережіть себе!
м. Буча, вул. Депутатська, 1в
вт-пт: 9:00-18:00
сб: 9:00-16:45
нд, пн: вихідний
Телефон для довідок:
+380459740030
[email protected]
Обмін посвідчення водія - найзатребуваніша послуга. Адже громадяни також можуть замовити її онлайн.
Замовляй обмін посвідчення водія онлайн за посиланням: e-driver.hsc.gov.ua
Епідемія обов’язково має здатися. Ми – ні!
Просимо вас дотримуватися безпечної дистанції, уникати скупчення людей, частіше мити руки та носити захисні маски .
Бережіть себе!
Бучанський сервісний центр МВС
м. Буча, вул. Депутатська, 1в
вт-пт: 9:00-18:00
сб: 9:00-16:45
нд, пн: вихідний
Телефон для довідок:
+380459740030
[email protected]