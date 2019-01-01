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Прокуратура викрила канал постачання наркотиків до Бучанської виправної колонії

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та припинено злочинну діяльність групи осіб, які налагодили «наркобізнес» на території Бучанської виправної колонії.

Встановлено, що раніше судимі місцеві мешканці, забезпечували систематичне постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію виправної колонії шляхом так званих «перекидів» через стіни виправної установи. В подальшому засуджені розподіляли між собою заборонені речовини та реалізовували їх за окрему плату серед інших осіб, що відбувають покарання у вказаній установі.

В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання постачальників та у виправній колонії було виявлено та вилучено канабіс, метадон, шприци, мобільні телефони та чорнові записи.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.28, ч2. ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Досудове слідство триває.

Діяльність групи припинено завдяки спільній скоординованій роботі Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту Стратегічних розслідувань Національної поліції України, слідчого управління ГУНП в Київській області за силової підтримки роти особливого призначення та участі ДВБ Державної кримінальної виконавчої служби.

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Пресслужба Київської обласної прокуратури 
 Прокуратура міста Ірпеня кримінал БВК 85
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