» » У Ворзелі та Бабинцях збудують нові амбулаторії сімейної медицини (відеосюжет)
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У Ворзелі та Бабинцях збудують нові амбулаторії сімейної медицини (відеосюжет)

Закріплення територій за депутатами, зарахування помічників-консультантів та розподілення бюджетних коштів. Ці та інші питання розглянули депутати на 2 сесії Бучанської міської ради. Детальніше про засідання – дивіться у сюжеті.

Депутати підтримали проєкти рішень:
Про передачу в постійне користування КНП « Бучанський центр первинної медико- санітарної допомоги» земельної ділянки у смт.Бабинці.
Про розгляд звернення комунального підприємства « Бучанський центр первинної медико- санітарної допомоги» стосовно земельної ділянки в селищі Ворзель.


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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 сесія виконком відеосюжет Бучанська ОТГ ІА ПОГЛЯД міські новації медицина
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