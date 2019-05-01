У Ворзелі та Бабинцях збудують нові амбулаторії сімейної медицини (відеосюжет)

Закріплення територій за депутатами, зарахування помічників-консультантів та розподілення бюджетних коштів. Ці та інші питання розглянули депутати на 2 сесії Бучанської міської ради. Детальніше про засідання – дивіться у сюжеті.
Депутати підтримали проєкти рішень:
Про передачу в постійне користування КНП « Бучанський центр первинної медико- санітарної допомоги» земельної ділянки у смт.Бабинці.
Про розгляд звернення комунального підприємства « Бучанський центр первинної медико- санітарної допомоги» стосовно земельної ділянки в селищі Ворзель.
Про передачу в постійне користування КНП « Бучанський центр первинної медико- санітарної допомоги» земельної ділянки у смт.Бабинці.
Про розгляд звернення комунального підприємства « Бучанський центр первинної медико- санітарної допомоги» стосовно земельної ділянки в селищі Ворзель.