Від 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів – українська!

Відповідно до статті 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.
Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.
У разі порушення твоїх прав на отримання інформації та послуг українською мовою звертайся до Уповноваженого із захисту державної мови.
У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською.
Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.
У разі порушення твоїх прав на отримання інформації та послуг українською мовою звертайся до Уповноваженого із захисту державної мови.