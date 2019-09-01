У Бучі горіла виробничо-складська будівля

1 грудня о 05:13 до оперативно-диспетчерської служби рятувальників надійшло повідомлення про загорання в виробничо-складській будівлі за адресою: м. Буча, по вул. Заводська, 1

По прибуттю до місця виклику спостерігалося задимлення та горіння в приміщенні будівлі.Локалізовано загорання о 05:39 та о 05:56 ліквідовано повністю.У наслідок пожежі пошкоджено 3 м. кв. профнастилу та утеплювача. Загалом на пожежі працювало 4 одиниці технічки та 14 чоловік особового складу.Причина пожежі наразі встановлюється.