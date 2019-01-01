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Акція для школярів: Благаю, світись!

Даша Монько, учениця Бучанської школи №5, за підтримки своїх педагогів приймає участь у акції "Благаю, світись!" від OKKO. Переможці отримають в подарунок світловідбивні наліпки на одяг для дітей усього навчального закладу.

Підтримаємо чудову задумку!
Згідно правил: пішоходи у темний чи малоосвітлюваний час мають рухатися узбіччям дороги лише зі світловідбивними наліпками або у відповідних жилетах.

посилання: facebook.com/story





Про конкурс на сайті: www.okko.ua
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