Акція для школярів: Благаю, світись!

Даша Монько, учениця Бучанської школи №5, за підтримки своїх педагогів приймає участь у акції "Благаю, світись!" від OKKO. Переможці отримають в подарунок світловідбивні наліпки на одяг для дітей усього навчального закладу.
Підтримаємо чудову задумку!
Згідно правил: пішоходи у темний чи малоосвітлюваний час мають рухатися узбіччям дороги лише зі світловідбивними наліпками або у відповідних жилетах.
посилання: facebook.com/story
Про конкурс на сайті: www.okko.ua
Підтримаємо чудову задумку!
Згідно правил: пішоходи у темний чи малоосвітлюваний час мають рухатися узбіччям дороги лише зі світловідбивними наліпками або у відповідних жилетах.
посилання: facebook.com/story
Про конкурс на сайті: www.okko.ua