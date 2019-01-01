Пенсійний фонд: Кому підвищують прожитковий мінімум

Від 1 грудня 2020 року зростуть розміри прожиткового мінімуму для різних груп населення відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

📌Перераховано розмір надбавки донорам. З 1 грудня він становить 218,90 грн.

Від 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму становитиме:

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшуєтьсяЦе стало підставою для перерахунку тих складових пенсійної виплати, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.Це, насамперед, розмір мінімальної пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж. Тим непрацюючим пенсіонерам, які мають значну тривалість страхового стажу і їх пенсії, обчислені з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, більші за мінімальні, перераховано доплату за понаднормовий стаж, яка визначається у відсотках до розміру прожиткового мінімуму.Крім того, збільшено мінімальні пенсійні виплати, зокрема, шахтарям, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, а також надбавки, доплати, підвищення деяким категоріям громадян.Перерахунок проведено органами Пенсійного фонду України автоматично.✅ для осіб, які втратили працездатність — 1769,00 грн;✅ на одну особу в розрахунку на місяць — 2189,00 грн;✅ для працездатних осіб — 2270 грн;✅ для дітей віком до 6 років — 1921 грн;✅ для дітей віком від 6 до 18 років — 2395 грн