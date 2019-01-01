У Бучі вибірково змінено графік вивезення твердих побутових

Крамар ЕКО від 1 грудня змінює графік вивезення твердих побутових відходів мешканців приватного сектору м. Буча.
ЩОЧЕТВЕРГА:
вул. Вокзальна (від вул. Суворова до залізничного переїзду);
вул. Яблунська (від вул. Вокзальна до останніх номерів);
вул. Грушевського;
вул. Рубежівська;
вул. Перемоги;
вул. Р. Шухевича;
вул. О. Тихого;
вул. Н. Яремчука;
пров. О. Тихого;
пров. Перемоги.
ЩОСЕРЕДИ:
вул. Києво-Мироцька (від вул. Нове Шосе до вул. Тургенєва);
вул. Пушкінська (від вул. Нове Шосе до вул. Тургенєва);
вул. Жовтнева (від вул. Вокзальна до вул. Києво-Мироцька);
вул. Димитрова;
вул. Нова;
вул. Яснополянська (від вул. Шевченка до вул. Києво-Мироцька);
вул. Ватутіна (від вул. Шевченка до вул. Києво-Мироцька);
вул. Полтавська (від вул. Шевченка до вул. Києво-Мироцька).
Телефон бучанського відділення КРАМАР ЕКО:
+380738678757