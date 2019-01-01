У Бучі вибірково змінено графік вивезення твердих побутових

Крамар ЕКО від 1 грудня змінює графік вивезення твердих побутових відходів мешканців приватного сектору м. Буча.



ЩОЧЕТВЕРГА:

ЩОСЕРЕДИ:

вул. Вокзальна (від вул. Суворова до залізничного переїзду);вул. Яблунська (від вул. Вокзальна до останніх номерів);вул. Грушевського;вул. Рубежівська;вул. Перемоги;вул. Р. Шухевича;вул. О. Тихого;вул. Н. Яремчука;пров. О. Тихого;пров. Перемоги.вул. Києво-Мироцька (від вул. Нове Шосе до вул. Тургенєва);вул. Пушкінська (від вул. Нове Шосе до вул. Тургенєва);вул. Жовтнева (від вул. Вокзальна до вул. Києво-Мироцька);вул. Димитрова;вул. Нова;вул. Яснополянська (від вул. Шевченка до вул. Києво-Мироцька);вул. Ватутіна (від вул. Шевченка до вул. Києво-Мироцька);вул. Полтавська (від вул. Шевченка до вул. Києво-Мироцька).