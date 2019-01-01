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  • Учора, 14:53
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У Бучі вибірково змінено графік вивезення твердих побутових

Крамар ЕКО від 1 грудня змінює графік вивезення твердих побутових відходів мешканців приватного сектору м. Буча.


ЩОЧЕТВЕРГА:


вул. Вокзальна (від вул. Суворова до залізничного переїзду);
вул. Яблунська (від вул. Вокзальна до останніх номерів);
вул. Грушевського;
вул. Рубежівська;
вул. Перемоги;
вул. Р. Шухевича;
вул. О. Тихого;
вул. Н. Яремчука;
пров. О. Тихого;
пров. Перемоги.

ЩОСЕРЕДИ:


вул. Києво-Мироцька (від вул. Нове Шосе до вул. Тургенєва);
вул. Пушкінська (від вул. Нове Шосе до вул. Тургенєва);
вул. Жовтнева (від вул. Вокзальна до вул. Києво-Мироцька);
вул. Димитрова;
вул. Нова;
вул. Яснополянська (від вул. Шевченка до вул. Києво-Мироцька);
вул. Ватутіна (від вул. Шевченка до вул. Києво-Мироцька);
вул. Полтавська (від вул. Шевченка до вул. Києво-Мироцька).

Телефон бучанського відділення КРАМАР ЕКО:
+380738678757
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газета: "Бучанські новини"
КрамарЕКО тариф вивіз сміття Жек
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