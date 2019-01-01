Гостомель: Повернуто понад 27 тис грн за послуги з централізованого опалення

На підставі колективного звернення громадян смт. Гостомель у вересні 2020 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області (надалі – Головне управління) було проведено перевірку комунального підприємства Ірпінської міської ради, що надає послуги з централізованого опалення у смт. Гостомель Бучанського району Київської області.

В ході перевірки було встановлено, щоТаким чином, розміри тарифів на послуги з централізованого опалення для смт. Гостомель є економічно необґрунтованими.Також, було виявлено передчасне введення в дію тарифів, з недотриманням встановленого Законом України «Про житлово-комунальні послуги» граничного терміну 15 днів.Перевіркою було встановлено, що, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».На вимогу припису Головного управління, виданого за результатами перевірки, комунальним підприємством повернуто споживачам смт. Гостомель необґрунтовано нараховану суму за послуги з централізованого опалення у розмірі 27,2 тис. грн., про що проінформовано Головне управління.