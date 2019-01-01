Гостомель: Повернуто понад 27 тис грн за послуги з централізованого опалення

В ході перевірки було встановлено, що підприємство розрахувало тарифи на визначені послуги з численними порушеннями вимог порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, зокрема, включені у тарифи необґрунтовані витрати на повірку і ремонт квартирних теплових лічильників та завищені витрати на основну та додаткову заробітну плату директора комунального підприємства. Таким чином, розміри тарифів на послуги з централізованого опалення для смт. Гостомель є економічно необґрунтованими.
Також, було виявлено передчасне введення в дію тарифів, з недотриманням встановленого Законом України «Про житлово-комунальні послуги» граничного терміну 15 днів.
Перевіркою було встановлено, що виконавчий комітет Ірпінської міської ради затверджував тарифи для окремих територіальних громад, які не підпорядковуються м. Ірпінь, що не входить до законних повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
На вимогу припису Головного управління, виданого за результатами перевірки, комунальним підприємством повернуто споживачам смт. Гостомель необґрунтовано нараховану суму за послуги з централізованого опалення у розмірі 27,2 тис. грн., про що проінформовано Головне управління.