27 листопада в Бучі перекриють 5-ть вулиць - кронування дерев

КП "Бучазеленбуд" проводитиме роботи по зняттю сухостійних та аварійних дерев, кронуванню та санітарній чистці дерев, зі застосуванням автогідропідіймача.
Дата проведення: 27 листопада з 08:30.
Для проведення робіт буде часткове або повне перекриття наступних вулиць:
- перехрестя вул. Вокзальна та вул. Пушкінська (напроти супермаркету «Новус) – часткове перекриття;
- перехрестя вул. Нове Шосе та вул. Вокзальна (перехрестя на світлофорі) – часткове перекриття;
- вул. М. Гамалія – повне перекриття;
- в межах вул. Гамалія, колії Південно–Західної залізниці та вул. Толстого - повне перекриття;
- по вул. Пушкінська (в межах вул. Пушкінська, 59-б та 61-в) – часткове перекриття.
Дата проведення: 27 листопада з 08:30.
Для проведення робіт буде часткове або повне перекриття наступних вулиць:
- перехрестя вул. Вокзальна та вул. Пушкінська (напроти супермаркету «Новус) – часткове перекриття;
- перехрестя вул. Нове Шосе та вул. Вокзальна (перехрестя на світлофорі) – часткове перекриття;
- вул. М. Гамалія – повне перекриття;
- в межах вул. Гамалія, колії Південно–Західної залізниці та вул. Толстого - повне перекриття;
- по вул. Пушкінська (в межах вул. Пушкінська, 59-б та 61-в) – часткове перекриття.