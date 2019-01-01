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  • Учора, 12:59
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Незабаром відкриється кільцева розв’язка на "Варшавці" (Гостомель)

Гостомельська селищна рада інформує, що роботи з будівництва кільцевої розв’язки на завершальній стадії.


Про це повідомив очільник Гостомеля Юрій Прилипко, зауваживши, що це дуже радісна подія не тільки для громади, а й для всіх учасників руху по цій автомагістралі.
«Півроку я стукав в усі двері, хто має певні повноваження в транспортній сфері, вирішити питання, яке дуже важливе для нашого селища. І крига скресла, ми всі були свідками, як будувалася транспортна розв’язка, як майже на метр підіймали дорожнє полотно, щоб сполучити його міжнародною трасою, перепрошуємо за тимчасові незручності. Вони того варті, адже тепер ми матимемо оптимізований виїзд з Гостомеля, якого чекали багато років…»








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Гостомель фотофакт коптер
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