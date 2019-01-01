Незабаром відкриється кільцева розв’язка на "Варшавці" (Гостомель)

Гостомельська селищна рада інформує, що роботи з будівництва кільцевої розв’язки на завершальній стадії.

«Півроку я стукав в усі двері, хто має певні повноваження в транспортній сфері, вирішити питання, яке дуже важливе для нашого селища. І крига скресла, ми всі були свідками, як будувалася транспортна розв’язка, як майже на метр підіймали дорожнє полотно, щоб сполучити його міжнародною трасою, перепрошуємо за тимчасові незручності. Вони того варті, адже тепер ми матимемо оптимізований виїзд з Гостомеля, якого чекали багато років…»