» » » "Інопланетний" металевий моноліт в пустелі штату Юта - моноліт Річарда Серри
  • Сьогодні, 10:12
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

"Інопланетний" металевий моноліт в пустелі штату Юта - моноліт Річарда Серри

Подейкують, що таку ж саму споруду вже бетонують і в Бучанському парку..

У пустелі штату Юта виявили металевий стовп. Ніхто не розуміє, звідки він взявся


Відповідальність за встановлення стовпа в формі трикутної призми поки ніхто на себе не взяв.

Таємничий металевий моноліт, виявлений Департаментом громадської безпеки штату Юта Аеро Бюро, коли агентство проводило відповідні роботи на ресурсах дикої природи в пустелі Юти поблизу південної частини країни.



"Дивніше цієї речі я нічого не бачив за всі роки польотів над цією місцевістю", - поділився льотчик Брет Хатчингс в інтерв'ю місцевому телеканалу KSLTV.


За словами Хатчінгс, першим моноліт зауважив біолог, підраховують баранів.

Пілот припустив, що об'єкт міг встановити який-небудь сучасний художник або шанувальник фільму Стенлі Кубрика "2001 рік: Космічна одіссея", в якому дуже схожі стовпи - тільки чорного кольору - розставляють невидимі прибульці.

Департамент громадської безпеки штату Юта опублікував фотографії моноліту минулого тижня, відзначивши, що влада хотіла б дізнатися більше про його походження.

"Встановлення арт-об'єктів на землях громадського користування без дозволу влади незаконно, незалежно від того, з якою ви планети", - було сказано в заяві.


Металевий моноліт в пустелі штату Юта виглядає підозріло схожий на пустельний моноліт Річарда Серри.



За словами влади, забороняється встановлювати будь-які види споруд чи мистецтв, крім знань федерального управління державними землями, незалежно від того, з якої планети ви.
Влада Бюро землеустрою штату Юта визначить, чи продовжуватимуть вони подальше розслідування щодо звіту.







Підготовлено за матеріалами bbc.com
1 0

Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
В Гостомелі стріляли по автівці

В Гостомелі стріляли по автівці

Буча та регіон
"Ренесанс" на фестивалі "Славянский Рок"

"Ренесанс" на фестивалі "Славянский Рок"

головна
Пісківка: Внаслідок ДТП одна людина загинула, двоє отримали травми

Пісківка: Внаслідок ДТП одна людина загинула, двоє отримали травми

Буча та регіон
«Металевий полон»

«Металевий полон»

Буча та регіон
Студенти ірпінського університету ДФС протестували проти реорганізації закладу

Студенти ірпінського університету ДФС протестували проти реорганізації закладу

Буча та регіон
Місцева влада отримає повноваження реєстраційної служби

Місцева влада отримає повноваження реєстраційної служби

законодавтство
Василь Олексюк: «Сезон для ФК «Буча» – вдалий»

Василь Олексюк: «Сезон для ФК «Буча» – вдалий»

спортивні новини
У Гостомелі на території аеропорту "Антонов" відкрили нове пожежне ДЕПО

У Гостомелі на території аеропорту "Антонов" відкрили нове пожежне ДЕПО

Буча та регіон
Слов’янський Рок на Дикому Заході

Слов’янський Рок на Дикому Заході

Бучанські новини
В Блиставиці розбійника затримав 78-річний дідусь

В Блиставиці розбійника затримав 78-річний дідусь

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.