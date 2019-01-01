"Інопланетний" металевий моноліт в пустелі штату Юта - моноліт Річарда Серри

Подейкують, що таку ж саму споруду вже бетонують і в Бучанському парку..
Відповідальність за встановлення стовпа в формі трикутної призми поки ніхто на себе не взяв.
За словами Хатчінгс, першим моноліт зауважив біолог, підраховують баранів.
Пілот припустив, що об'єкт міг встановити який-небудь сучасний художник або шанувальник фільму Стенлі Кубрика "2001 рік: Космічна одіссея", в якому дуже схожі стовпи - тільки чорного кольору - розставляють невидимі прибульці.
Департамент громадської безпеки штату Юта опублікував фотографії моноліту минулого тижня, відзначивши, що влада хотіла б дізнатися більше про його походження.
За словами влади, забороняється встановлювати будь-які види споруд чи мистецтв, крім знань федерального управління державними землями, незалежно від того, з якої планети ви.
Влада Бюро землеустрою штату Юта визначить, чи продовжуватимуть вони подальше розслідування щодо звіту.
Підготовлено за матеріалами bbc.com
У пустелі штату Юта виявили металевий стовп. Ніхто не розуміє, звідки він взявся
Відповідальність за встановлення стовпа в формі трикутної призми поки ніхто на себе не взяв.
Таємничий металевий моноліт, виявлений Департаментом громадської безпеки штату Юта Аеро Бюро, коли агентство проводило відповідні роботи на ресурсах дикої природи в пустелі Юти поблизу південної частини країни.
"Дивніше цієї речі я нічого не бачив за всі роки польотів над цією місцевістю", - поділився льотчик Брет Хатчингс в інтерв'ю місцевому телеканалу KSLTV.
За словами Хатчінгс, першим моноліт зауважив біолог, підраховують баранів.
Пілот припустив, що об'єкт міг встановити який-небудь сучасний художник або шанувальник фільму Стенлі Кубрика "2001 рік: Космічна одіссея", в якому дуже схожі стовпи - тільки чорного кольору - розставляють невидимі прибульці.
Департамент громадської безпеки штату Юта опублікував фотографії моноліту минулого тижня, відзначивши, що влада хотіла б дізнатися більше про його походження.
"Встановлення арт-об'єктів на землях громадського користування без дозволу влади незаконно, незалежно від того, з якою ви планети", - було сказано в заяві.
Металевий моноліт в пустелі штату Юта виглядає підозріло схожий на пустельний моноліт Річарда Серри.
За словами влади, забороняється встановлювати будь-які види споруд чи мистецтв, крім знань федерального управління державними землями, незалежно від того, з якої планети ви.
Влада Бюро землеустрою штату Юта визначить, чи продовжуватимуть вони подальше розслідування щодо звіту.
Підготовлено за матеріалами bbc.com