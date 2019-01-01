"Інопланетний" металевий моноліт в пустелі штату Юта - моноліт Річарда Серри

Подейкують, що таку ж саму споруду вже бетонують і в Бучанському парку..

У пустелі штату Юта виявили металевий стовп. Ніхто не розуміє, звідки він взявся

Таємничий металевий моноліт, виявлений Департаментом громадської безпеки штату Юта Аеро Бюро, коли агентство проводило відповідні роботи на ресурсах дикої природи в пустелі Юти поблизу південної частини країни.

"Дивніше цієї речі я нічого не бачив за всі роки польотів над цією місцевістю", - поділився льотчик Брет Хатчингс в інтерв'ю місцевому телеканалу KSLTV.

"Встановлення арт-об'єктів на землях громадського користування без дозволу влади незаконно, незалежно від того, з якою ви планети", - було сказано в заяві.

Металевий моноліт в пустелі штату Юта виглядає підозріло схожий на пустельний моноліт Річарда Серри.

За словами Хатчінгс, першим моноліт зауважив біолог, підраховують баранів.Пілот припустив, що об'єкт міг встановити який-небудь сучасний художник або шанувальник фільму Стенлі Кубрика "2001 рік: Космічна одіссея", в якому дуже схожі стовпи - тільки чорного кольору - розставляють невидимі прибульці.Департамент громадської безпеки штату Юта опублікував фотографії моноліту минулого тижня, відзначивши, що влада хотіла б дізнатися більше про його походження.