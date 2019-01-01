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БЦПР: Переможці конкурсу дитячих малюнків

З метою впровадження сучасних форм просвітницької роботи з питань охорони довкілля для формування екологічно дружньої поведінки людини в природному середовищі; підвищення туристської привабливості регіону Бучанський центр позашкільної роботи провів у листопаді 2020 року міський етап конкурсу «ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ» в рамках Програми «Київщина заповідна», яка реалізується за ініціативи Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.

Конкурс проводився серед учнів ЗЗСО та вихованців ЗПО Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.

На підставі рішення журі конкурсу визначені переможці:
Юлія Ющенко, учениця КЗ «Луб’янський ЗЗСО І-ІІ ст.» № 7.
Вікторія Щегельська, учениця КЗ «Луб’янський ЗЗСО І-ІІ ст.» № 7.
Уляна Клименко, вихованка гуртка «Водограйчик» Бучанського центру позашкільної роботи.

Вітаємо переможців!

Роботи переможців направлені для участі у обласному етапі конкурсу.
Дякуємо учасникам за активну участь та керівникам проєктів за допомогу в реалізації творчого потенціалу учнівської молоді.


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Бучанський центр позашкільної роботи 
 освіта БЦПР Бучанська ОТГ
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