Буча, 2 грудня: Порядок денний 2 сесії БМР



1 Про затвердження календарного плану роботи Бучанської міської ради VIIІ скликання на 2021 рік



2 Про закріплення територій за депутатами Бучанської міської ради VIIІ скликання виборчих округів



3 Про внесення змін до рішення 71 сесії VII скликання від 19.12.2019р.

№ 4344-71- VII «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2020 рік»



4 Про внесення змін до структури та штатного розпису Бучанської ради та її виконавчих органів



5 Про створення Фінансового управління Бучанської міської ради та вжиття заходів щодо його державної реєстрації



6 Про затвердження нової структури та штатного розпису Бучанської ради



7 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської ради на баланс КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги»



8 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанської міської ради



9 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на баланс Бучанської Української гімназії»



10 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 на баланс ДНЗ № 4 «Пролісок» Відділу освіти Бучанської міської ради



11 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на баланс ДНЗ № 4 «Пролісок» Відділу освіти Бучанської міської ради»



12 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3»



13 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 на баланс КП «Бучазеленбуд»



14 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 на баланс Відділу освіти Бучанської міської ради»



15 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 на баланс ДНЗ № 4 «Пролісок» Відділу освіти Бучанської міської ради»



16 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3



17 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 на баланс комунального закладу «Блиставицький заклад загальної освіти І-ІІІ ступенів» №6 Відділу освіти Бучанської міської ради



18 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс КП «Бучазеленбуд»



19 Про списання основних засобів з балансу відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради



20 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради на баланс КП «Бучазеленбуд»



21 Про унормування штатного розпису структурних підрозділів відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради



22 Про затвердження Програми розвитку культури Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 рік



23 Про затвердження базової мережі закладів культури та внесення змін до штатного розпису структурних підрозділів відділу культури, націанальностей та релігії Бучанської міської ради



24 Про утворення Синяківського старостинського округу Бучанської міської об’єднаної територіальної громади



25 Про внесення змін до рішень Бучанської міської ради



26 Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій



26.1 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури( виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, зберігання, очищення та розподілення води) розташованої за адресою : Київська область м.Буча вул. Тургенєва».



26.2 Про включення земельної ділянки по вул. Свято-Троїцька,52-Б в селі Гаврилівкадо переліку земельних ділянок для підготовки лотів, в частині розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону.



26.3 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:028:0012в постійне користування КП «Бучазеленбуд»;



26.4 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу земельної ділянкикадастровий номер 3210800000:01:115:0027 в користування на умовах оренди гр.. Клименко Я.В.



26.5 «Про затвердження затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення( відновлення) меж земельної ділянки в натурі( на місцевості) ТОВ «Кардинал» вулиця Соборна,114 с.Блиставиця»



26.6 «Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу земельної ділянки 3221080500:04:007:0019 в користування на умовах оренди ТОВ « Будівельно- виробнича комерційна Фірма « Кисень» в с. Блиставиця по вулиці Нова,1-А.



26.7 Про затвердження документації та передачу земельної ділянкикадастровий номер 3221055301:01:006:0021 у власність гр. Корнієнка С.В. с. Буда-Бабинецька.



26.8 Про затвердження документації та про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:020:0065у власність гр. Штольбі Т.С. смт.Бабинці.



26.9 Про затвердження документації та про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:008:0397у власність гр. Пряха О.Б. смт.Бабинці



26.10 Про дозвіл на розробку документації із землеустрою смт. Бабинці вул..Стадіонна,14.



26.11 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу в користування на умовах оренди земельної ділянки 3210800000:01:015:0008 вул. Жовтнева,80-А, м.Буча.



26.12 Про затвердження документації із землеустрою.Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:073:0004 у приватну власність гр. Маслову А.О.



26.13 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:029:0604 у приватну власність гр. Міщенко Ю.В.



26.14 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:088:0007 у приватну власність гр. Грдличку О.Г.



26.15 Про затвердження документації із землеустрою . Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:078:0004 у приватну власність гр. Лук’яновець В.В.



26.16 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки

кадастровий номер 3210800000:01:055:0014 у приватну власність гр. Гончар О.В.



26.17 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки

кадастровий номер 3210800000:01:079:0030 у приватну власність гр. Лепеха Д.Г.



26.18 Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:102:0004

у приватну власність гр. Володимирській К.Ю.



26.19 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки

кадастровий номер 3210800000:01:113:0140 у приватну власність гр. Саєнко А.О.



26.20 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального господарства, яка розташована за адресою:

Київська обл. село Мироцьке.



26.21 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки

кадастровий номер 3210945600:01:059:3034 у приватну власність гр. Сидоренко Г.Д. в селищі Ворзель, вул. Лісова, 51



26.22 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки

кадастровий номер 3210945600:01:076:3045 у приватну власність гр. Рябчук О.М.

в селищі Ворзель, вул. Медова, 13.



26.23 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки

кадастровий номер 3210945600:01:017:3028 у спільну сумісну власність гр. Собченко О.С. та гр. Собченка К.С. в селищі Ворзель, проспект 1 Травня, 9/9.



26.24 Про розгляд звернення адвоката Майко М.В., в інтересах гр. Середенко М.О.,гр. Грудзіної Г.П., гр. Бабенко Р.П.



26.25 Про розгляд звернення Губайдуліна Р.М.



26.26 Про розгляд клопотання гр. Дубицького В.М.



26.27 Про розгляд клопотання гр. Холода О.О.



26.28 Про розгляд клопотання гр. Столяр В.В.



26.29 Про розгляд клопотання гр. Остапенка В.В.



26.30 Про розгляд клопотання гр. Бокатова І.А.



26.31 Про розгляд клопотання гр. Іванька О.С.



26.32 Про розгляд клопотання гр. Гараєвої М.Х.



26.33 Про розгляд клопотання гр. Тимошенко С.В.



26.34 Про розгляд клопотання гр. Григорєва В.В.



26.35 Про розгляд клопотання гр. Юрченко С.О.



27 Депутатські запити