Буча, 2 грудня: Порядок денний 2 сесії БМР

Порядок денний пленарного засідання 2 сесії VIIІ скликання 2 грудня 2020 року
У розкладі можливі зміни
1
|Про затвердження календарного плану роботи Бучанської міської ради VIIІ скликання на 2021 рік
2
|Про закріплення територій за депутатами Бучанської міської ради VIIІ скликання виборчих округів
3
| Про внесення змін до рішення 71 сесії VII скликання від 19.12.2019р.
№ 4344-71- VII «Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2020 рік»
4
|Про внесення змін до структури та штатного розпису Бучанської ради та її виконавчих органів
5
|Про створення Фінансового управління Бучанської міської ради та вжиття заходів щодо його державної реєстрації
6
|Про затвердження нової структури та штатного розпису Бучанської ради
7
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської ради на баланс КНП «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги»
8
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанської міської ради
9
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на баланс Бучанської Української гімназії»
10
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 на баланс ДНЗ № 4 «Пролісок» Відділу освіти Бучанської міської ради
11
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на баланс ДНЗ № 4 «Пролісок» Відділу освіти Бучанської міської ради»
12
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3»
13
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 на баланс КП «Бучазеленбуд»
14
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 на баланс Відділу освіти Бучанської міської ради»
15
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 на баланс ДНЗ № 4 «Пролісок» Відділу освіти Бучанської міської ради»
16
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 на баланс Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст.» № 3
17
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст.- ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 на баланс комунального закладу «Блиставицький заклад загальної освіти І-ІІІ ступенів» №6 Відділу освіти Бучанської міської ради
18
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Відділу освіти Бучанської міської ради на баланс КП «Бучазеленбуд»
19
|Про списання основних засобів з балансу відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
20
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради на баланс КП «Бучазеленбуд»
21
|Про унормування штатного розпису структурних підрозділів відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
22
|Про затвердження Програми розвитку культури Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 рік
23
|Про затвердження базової мережі закладів культури та внесення змін до штатного розпису структурних підрозділів відділу культури, націанальностей та релігії Бучанської міської ради
24
|Про утворення Синяківського старостинського округу Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
25
|Про внесення змін до рішень Бучанської міської ради
26
|Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
|26.1 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури( виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, зберігання, очищення та розподілення води) розташованої за адресою : Київська область м.Буча вул. Тургенєва».
|26.2 Про включення земельної ділянки по вул. Свято-Троїцька,52-Б в селі Гаврилівкадо переліку земельних ділянок для підготовки лотів, в частині розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону.
|26.3 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:028:0012в постійне користування КП «Бучазеленбуд»;
|26.4 Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу земельної ділянкикадастровий номер 3210800000:01:115:0027 в користування на умовах оренди гр.. Клименко Я.В.
|26.5 «Про затвердження затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення( відновлення) меж земельної ділянки в натурі( на місцевості) ТОВ «Кардинал» вулиця Соборна,114 с.Блиставиця»
|26.6 «Про затвердження проекту землеустрою. Про передачу земельної ділянки 3221080500:04:007:0019 в користування на умовах оренди ТОВ « Будівельно- виробнича комерційна Фірма « Кисень» в с. Блиставиця по вулиці Нова,1-А.
|26.7 Про затвердження документації та передачу земельної ділянкикадастровий номер 3221055301:01:006:0021 у власність гр. Корнієнка С.В. с. Буда-Бабинецька.
|26.8 Про затвердження документації та про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:020:0065у власність гр. Штольбі Т.С. смт.Бабинці.
|26.9 Про затвердження документації та про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3221055300:02:008:0397у власність гр. Пряха О.Б. смт.Бабинці
|26.10 Про дозвіл на розробку документації із землеустрою смт. Бабинці вул..Стадіонна,14.
|26.11 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу в користування на умовах оренди земельної ділянки 3210800000:01:015:0008 вул. Жовтнева,80-А, м.Буча.
|26.12 Про затвердження документації із землеустрою.Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:073:0004 у приватну власність гр. Маслову А.О.
|26.13 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:029:0604 у приватну власність гр. Міщенко Ю.В.
|26.14 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:088:0007 у приватну власність гр. Грдличку О.Г.
|26.15 Про затвердження документації із землеустрою . Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:078:0004 у приватну власність гр. Лук’яновець В.В.
| 26.16 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210800000:01:055:0014 у приватну власність гр. Гончар О.В.
| 26.17 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210800000:01:079:0030 у приватну власність гр. Лепеха Д.Г.
| 26.18 Про передачу земельної ділянки кадастровий номер 3210800000:01:102:0004
у приватну власність гр. Володимирській К.Ю.
| 26.19 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210800000:01:113:0140 у приватну власність гр. Саєнко А.О.
| 26.20 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального господарства, яка розташована за адресою:
Київська обл. село Мироцьке.
| 26.21 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210945600:01:059:3034 у приватну власність гр. Сидоренко Г.Д. в селищі Ворзель, вул. Лісова, 51
| 26.22 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210945600:01:076:3045 у приватну власність гр. Рябчук О.М.
в селищі Ворзель, вул. Медова, 13.
| 26.23 Про затвердження документації із землеустрою. Про передачу земельної ділянки
кадастровий номер 3210945600:01:017:3028 у спільну сумісну власність гр. Собченко О.С. та гр. Собченка К.С. в селищі Ворзель, проспект 1 Травня, 9/9.
|26.24 Про розгляд звернення адвоката Майко М.В., в інтересах гр. Середенко М.О.,гр. Грудзіної Г.П., гр. Бабенко Р.П.
|26.25 Про розгляд звернення Губайдуліна Р.М.
|26.26 Про розгляд клопотання гр. Дубицького В.М.
|26.27 Про розгляд клопотання гр. Холода О.О.
|26.28 Про розгляд клопотання гр. Столяр В.В.
|26.29 Про розгляд клопотання гр. Остапенка В.В.
|26.30 Про розгляд клопотання гр. Бокатова І.А.
|26.31 Про розгляд клопотання гр. Іванька О.С.
|26.32 Про розгляд клопотання гр. Гараєвої М.Х.
|26.33 Про розгляд клопотання гр. Тимошенко С.В.
|26.34 Про розгляд клопотання гр. Григорєва В.В.
|26.35 Про розгляд клопотання гр. Юрченко С.О.
27
|Депутатські запити
28
|Різне