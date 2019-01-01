Теплокомунсервіс перейшов на дистанційну роботу

Приватне комунально-побутове підприємство «Теплокомунсервіс»інформує:
Шановні споживачі!
З метою недопущення розповсюдження епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19, прийом громадян буде проводитись тільки в телефонному режимі.
Консультації з питань:
• теплопостачання - +380459740315,
+380637695065 (диспечерська служба),
+380986032668 (передача показників SMS, VIBER);
e-mail: [email protected]
• водопостачання та водовідведення - 093-099-20-22;
e-mail: [email protected];
аварійна служба водопостачання/водовідведення:
+380954870422
• узгодження технічної документації:
+380459749662,
+380459749665.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
Лише разом ми зможемо вберегти себе та своїх близьких від хвороби.
З метою недопущення розповсюдження епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19, прийом громадян буде проводитись тільки в телефонному режимі.
Консультації з питань:
• теплопостачання - +380459740315,
+380637695065 (диспечерська служба),
+380986032668 (передача показників SMS, VIBER);
e-mail: [email protected]
• водопостачання та водовідведення - 093-099-20-22;
e-mail: [email protected];
аварійна служба водопостачання/водовідведення:
+380954870422
• узгодження технічної документації:
+380459749662,
+380459749665.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
Лише разом ми зможемо вберегти себе та своїх близьких від хвороби.