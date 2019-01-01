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Теплокомунсервіс перейшов на дистанційну роботу

Приватне комунально-побутове підприємство «Теплокомунсервіс»інформує:



Шановні споживачі!
З метою недопущення розповсюдження епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19, прийом громадян буде проводитись тільки в телефонному режимі.

Консультації з питань:
• теплопостачання - +380459740315,
+380637695065 (диспечерська служба),
+380986032668 (передача показників SMS, VIBER);
e-mail: [email protected]

• водопостачання та водовідведення - 093-099-20-22;
e-mail: [email protected];
аварійна служба водопостачання/водовідведення:
+380954870422

• узгодження технічної документації:
+380459749662,
+380459749665.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
Лише разом ми зможемо вберегти себе та своїх близьких від хвороби.


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З повагою, адміністрація ПКПП «ТКС» 
 Теплокомунсервіс Буча Бучанська ОТГ #coronavirus
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