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Податкова: На період карантину адмінштрафи за несплату ПДФО не скасовувались

До адмінвідповідальності можуть притягнути посадових осіб підприємств, установ і організацій та ФОП



За неутримання або неперерахування до бюджету сум ПДФО при виплаті фізособі доходів, перерахування ПДФО за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), слідує попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від 2 до 3 НМДГ (від 34 до 51 грн). Адмінвідповідальність встановлена ст. 1634 прим. 4 КпАП.

Водночас п. 521 підрозд. 10 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ передбачено, що за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, штрафні санкції не застосовують.

Проте в ДПС відмічають, що зміни не вносилися в частині незастосування до фізосіб - платників податків адмінвідповідальності на період карантину. Тому адмінштрафи можуть накласти на посадових осіб, відповідальних за утримання та перерахування до бюджету сум ПДФО.

Джерело ligazakon.net
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податкова
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