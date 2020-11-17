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Бучанське УЖКГ працює дистанційно

Шановні мешканці!
КП «Бучанське УЖКГ» повідомляє, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом «SARS-CoV-2» та згідно наказу начальника КП «Бучанське УЖКГ «Про тимчасове призупинення проведення особистих прийомів громадян працівниками та посадовими особами КП «Бучанське УЖКГ» від 17.11.2020 р. №124
проведення особистих прийомів громадян працівниками та посадовими особами КП «Бучанське УЖКГ» проводиться у дистанційному режимі, а саме:
- приймальня (04597) 49-092;
- для отримання інформації щодо розрахунків (04597) 29-905;
- диспетчерська служба (04597) 25-790 (цілодобово), +380-67- 443-08-23;
- служба ритуальних послуг +380-989-22-07;
- через електрону почту [email protected];
- через скриньку для прийому кореспонденції, що розміщена біля адміністративного будинку КП «Бучанське УЖКГ» за адресою: вул. Енергетиків, 2, м. Буча, Київська обл..

Аварійна служба продовжує працювати у штатному режимі
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КП Бучанське УЖКГ 
 Жек #coronavirus
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