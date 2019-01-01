Коли призначається КТ? Консультує лікар-терапевт

Коли призначається КТ та про усі нюанси цього методу діагностики розповідає Дяченко Леся Олександрівна, лікар-терапевт та заступник головного лікаря Бучанського ЦПМСД.
Останнім часом все більше пацієнтів намагаються самостійно звертатися до діагностичних кабінетів задля проведення комп’ютерної томографії легень.
Але хочемо наголосити, що направлення на проведення КТ має надати лікар первинної ланки – сімейний лікар, терапевт чи педіатр.
Комп’ютерна томографія не проводиться для первинної діагностики COVID-19. Єдиний метод діагностики – тестування. Навіть якщо у пацієнта наявні зміни на знімку, це не завжди може свідчити про наявність коронавірусу. Вони можуть бути викликані іншими інфекціями та хворобами, зокрема, грипом.
Робити КТ рекомендовано госпіталізованим пацієнтам із важким перебігом хвороби, що мають конкретні клінічні показання, наприклад, задишку, низьку сатурацію чи наявність супутньої патології. У будь-якому разі направлення на КТ чи рентген має надавати лікар.
Також пацієнт не може самостійно визначати, що в нього наявні зміни, помітивши тіні на знімку, та призначаючи собі антибіотики, бо їх при схожих симптомах приймав знайомий чи родич. Самолікування – недопустиме.
Відповідальність за обстеження КТ несе лікар присутній на зміні, а не лаборант, який проводить обстеження. Лікар-рентгенолог має написати висновок та поставити свій підпис, після чого направить пацієнта до сімейного лікаря. Вже далі, інтерпретуючи дані по КТ сімейний лікар призначає необхідне лікування.
Водночас КТ, справді, найточніше виявляє зміни в легенях, що можуть бути спричинені як коронавірусом, так й іншими захворюваннями. Зміни, що показує КТ можуть не бути помітними під час рентгену.
Призначення комп'ютерної томографії легень при COVID-19 виправдано в таких випадках:
- лікарю потрібна додаткова інформація, яка допоможе визначитись з тим, госпіталізувати пацієнта, який вже нелегко переносить захворювання, чи ні;
- пацієнт в групі ризику, наприклад, має діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання або має відразу декілька факторів ризику;
- потрібно відстежувати стан пацієнта в динаміці: якщо людина вже знаходиться в стаціонарі й необхідно зрозуміти чи допомагає лікування.
Якщо лікар направив вас на КТ, ви маєте попередити про:
- вагітність;
- період лактації;
- наявність психічних захворювань (у тому числі клаустрофобію);
- гіперкінез (надмірну рухову активність);
- перевищення граничної допустимої ваги для апарата (понад 200 кг);
- алергічні реакції на медичні препарати;
- захворювання щитоподібної залози.
КТ з контрастом не рекомендовано пацієнтам з:
- алергічними реакціями на контрастний препарат;
- важкою формою цукрового діабету;
- нирковою недостатністю;
- патологіями щитоподібної залози;
- мієломною хворобою.