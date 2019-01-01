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  • Учора, 12:14
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За Гідність та Свободу України - відео від бучанських школярів

21 листопада ми разом з усією країною відзначаємо день Гідності та Свободи.


Рій "Відважні соколи" Бучанської СЗОШ №5 приєднується до вітального флешмобу "За Гідність та Свободу України".

В цей день ми віддаємо шану громадянському подвигу, патріотизму і мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір нашої держави. Патріотизм нинішнього покоління, завзяття творців української державності довели, що наш народ є господарем на своїй землі.

Ми не маємо морального права забути подвиги учасників Революції Гідності, учасників АТО, які відстоюють інтереси народу України в нелегкі часи сьогодення.
Низько вклоняємося героям Небесної сотні, всім, хто віддав своє життя за право жити у вільній і незалежній державі, адже їх подвиг є неоціненним для України.



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Рій "Відважні соколи" 
 відеосюжет СЗОШ №5 освіта
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