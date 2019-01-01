За Гідність та Свободу України - відео від бучанських школярів

21 листопада ми разом з усією країною відзначаємо день Гідності та Свободи.
Рій "Відважні соколи" Бучанської СЗОШ №5 приєднується до вітального флешмобу "За Гідність та Свободу України".
В цей день ми віддаємо шану громадянському подвигу, патріотизму і мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір нашої держави. Патріотизм нинішнього покоління, завзяття творців української державності довели, що наш народ є господарем на своїй землі.
Ми не маємо морального права забути подвиги учасників Революції Гідності, учасників АТО, які відстоюють інтереси народу України в нелегкі часи сьогодення.
Низько вклоняємося героям Небесної сотні, всім, хто віддав своє життя за право жити у вільній і незалежній державі, адже їх подвиг є неоціненним для України.