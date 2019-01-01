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Буча - Прогулянка містом (відео)

Відео для тих хто може поставити цей світ на паузу.

Минає осінь, минає час, рідне місто залишається в наших серцях. Бережіть себе, бережіть Батьківщину.

Минає час, минають дні
І змінюється все навколо,
Та тільки Бог Господь - Святий,
Не змінюється Він ніколи!
В одну хвилину може Він
Змінити все в нашій країні,
Господь, благаємо Тебе,
Даруй спасіння Україні!

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Андрій Беляков, 
www.bucha.com.ua
 Буча Бучанський район коптер відеосюжет
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