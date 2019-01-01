Буча - Прогулянка містом (відео)

Відео для тих хто може поставити цей світ на паузу.
Минає осінь, минає час, рідне місто залишається в наших серцях. Бережіть себе, бережіть Батьківщину.
Минає час, минають дні
І змінюється все навколо,
Та тільки Бог Господь - Святий,
Не змінюється Він ніколи!
В одну хвилину може Він
Змінити все в нашій країні,
Господь, благаємо Тебе,
Даруй спасіння Україні!
Минає осінь, минає час, рідне місто залишається в наших серцях. Бережіть себе, бережіть Батьківщину.
Минає час, минають дні
І змінюється все навколо,
Та тільки Бог Господь - Святий,
Не змінюється Він ніколи!
В одну хвилину може Він
Змінити все в нашій країні,
Господь, благаємо Тебе,
Даруй спасіння Україні!