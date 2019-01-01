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  • Учора, 21:03
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Ірпінська податкова: Центр обслуговування платників - в онлайн режимі


Шановні платники податків!

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію Ірпінська ДПІ ГУ ДПС у Київській області обмежує роботу Центру Обслуговування Платників , адміністративні послуги громадянам надаватимуться виключно в онлайн-режимі та у разі гострої необхідності за адресою м. Ірпінь вул. Шевченко 2-А.



Більшість питань, що стосується роботи Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у Київській області, ви можете вирішити , звернувшись за телефонами
+380459760026,
+380459767544 або електронною поштою [email protected]

Звертаємо увагу, що надіслати лист (запит, звернення тощо) можна за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету (лист має бути у форматі pdf (обмеження 2 МБ).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua, а також через субсайт Головного управління ДПС у Київській області офіційного вебпоталу ДПС України.

Нагадуємо, що контактна інформація для зв’язку розміщена у рубриці «Контакти» на офіційному субсайті Головного управління ДПС у Київській області: https:// kyivobl.tax.gov.ua/.

Бережіть своє здоров’я та здоров’я ваших близьких!
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Ірпінська ДПІ ГУ ДПС у Київській області 
 податкова #coronavirus Ірпінь
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