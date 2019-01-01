17 листопада розпочалася перша сесія Бучанськоі міської ради

17 листопада 2020 року розпочалася перша сесія Бучанськоі міської ради восьмого скликання.



Бучанський міський голова наголосив:

-Восьма каденція повинна стати найуспішнішою : плідна і конструктивна робота, затверджена робоча модель діяльності допоможуть долати виклики. Дякую членам комісій, які багато попрацювали для встановлення результатів. Бажаю швидкого одужання тим, хто ще хворіє.

- Розпочинаються робочі практичні будні і кожен депутат повинен докласти максимум зусиль, аби поступ, розвиток і краще життя відчули жителі Бучанськоі ОТГ,- нагодосив на важливості консолідації зусиль Анатолій Федорук.



Обрані старости в Бучанській ОТГ?

На посаду заступника міського голови затвердженоШтатний розпис міської ради і кандидатури на керівні посади будуть проходити подальше обговорення.Сьогодні на першому, водночас урочистому і робочому засіданні першої сесії депутатів восьмого скликання, голова Бучанськоі міської територіальної виборчої комісіївручив посвідчення переможця на місцевих виборах і відповідне посвідченняУ роботі сесії беруть участь новообрані депутати БМР, депутати Київської обласної радиобрано секретарем Бучанськоі міської ради!Бюлетені для таємного голосування отримали 33 присутні депутати у залі.: Гаврилівка, Тарасіащина: Блиставиця: Луб‘янка: Бабинці, Буда- Бабинецька: Здвижівка: Мироцьке: Ворзель: Синяк, Раківка, Вороньківка, Червоне.