17 листопада розпочалася перша сесія Бучанськоі міської ради

17 листопада 2020 року розпочалася перша сесія Бучанськоі міської ради восьмого скликання.
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Оголошені підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень.
Анатолію Федоруку вручено посвідчення голови Бучанської міської ради. Першим заступником обрано Тараса Шаправського.
На посаду заступника міського голови затверджено Сергія Шепетька.
Штатний розпис міської ради і кандидатури на керівні посади будуть проходити подальше обговорення.
Бучанський міський голова наголосив:
-Восьма каденція повинна стати найуспішнішою : плідна і конструктивна робота, затверджена робоча модель діяльності допоможуть долати виклики. Дякую членам комісій, які багато попрацювали для встановлення результатів. Бажаю швидкого одужання тим, хто ще хворіє.
-Восьма каденція повинна стати найуспішнішою : плідна і конструктивна робота, затверджена робоча модель діяльності допоможуть долати виклики. Дякую членам комісій, які багато попрацювали для встановлення результатів. Бажаю швидкого одужання тим, хто ще хворіє.
Також в порядку денному запланованих до розгляду питання:
- утворення виконавчого комітету Бучанськоі міськоі ради, затвердження кількісного та персонального складу;
- утворення постійних депутатських комісій;
- затвердження на посади заступників міського голови;
- затвердження старост сіл та селищ Бучанськоі міської об’єднаної територіальної громади.
Сьогодні на першому, водночас урочистому і робочому засіданні першої сесії депутатів восьмого скликання, голова Бучанськоі міської територіальної виборчої комісії Роман Махінько вручив посвідчення переможця на місцевих виборах і відповідне посвідчення Анатолію Федоруку.
У роботі сесії беруть участь новообрані депутати БМР, депутати Київської обласної ради Вадим Геращенко, Ярослав Добрянский, Олександр Колодій.
- Розпочинаються робочі практичні будні і кожен депутат повинен докласти максимум зусиль, аби поступ, розвиток і краще життя відчули жителі Бучанськоі ОТГ,- нагодосив на важливості консолідації зусиль Анатолій Федорук.
Тараса Шаправського обрано секретарем Бучанськоі міської ради!
Бюлетені для таємного голосування отримали 33 присутні депутати у залі.
Обрані старости в Бучанській ОТГ?
Олег Покрасьон: Гаврилівка, Тарасіащина
Світлана Микиша: Блиставиця
Ірина Петрушевська: Луб‘янка
Андрій Купраш: Бабинці, Буда- Бабинецька
Раїса Козир: Здвижівка
Олександр Деревинський: Мироцьке
Андрій Липовецький: Ворзель
Павло Єрига: Синяк, Раківка, Вороньківка, Червоне.