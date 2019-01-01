У Бучі від удару електрострумом постраждав чоловік

17 листопада о 10:53 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського району надійшло повідомлення про термінову допомогу на залізничній колії.

На пульт зв’язку телефонували свідки страшної події. Чоловік піднявся на залізничний вантажний вагон, який був розміщений на прийом-відправному пункті залізничної станції «Буча», внаслідок чого отримав ураження електричний струмом.Прибувши на місце події, рятувальниками за допомогою рятувальної мотузки постраждалого знято з цистерни та передано лікарям швидкої допомоги. Зараз чоловік перебуває в реанімаційному відділенні Ірпінської центральної міської лікарні в тяжкому стані.