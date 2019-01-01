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У Бучі від удару електрострумом постраждав чоловік

17 листопада о 10:53 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського району надійшло повідомлення про термінову допомогу на залізничній колії.


На пульт зв’язку телефонували свідки страшної події. Чоловік піднявся на залізничний вантажний вагон, який був розміщений на прийом-відправному пункті залізничної станції «Буча», внаслідок чого отримав ураження електричний струмом.

Прибувши на місце події, рятувальниками за допомогою рятувальної мотузки постраждалого знято з цистерни та передано лікарям швидкої допомоги. Зараз чоловік перебуває в реанімаційному відділенні Ірпінської центральної міської лікарні в тяжкому стані.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 вокзал поліція Буча Сюркель
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