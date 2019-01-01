Староста: Статус та повноваження, Порядок затвердження

Статус та повноваження.

- староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови;

- староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі;

- порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою.

Порядок затвердження старост.

Територія компетенції старости.

Проходження служби в ОМС.

Вимоги до старост.