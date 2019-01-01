Управління освіти Ірпінської громади інформує

Шановні учні, батьки, педагогічні працівники!
Сьогодні система освіти України та нашого регіону зокрема, функціонує у складних умовах боротьби з пандемією COVID – 19. Щодня ми отримуємо інформацію про зростання показників захворюваності, як в цілому по державі, так і в нашому місті та селищах. Безумовним пріоритетом на даний час для Ірпінської міської ради, управління освіти і науки, адміністрації шкіл є збереження здоров’я дітей та педагогів, при цьому забезпечуючи якісний освітній процес. Управлінням освіти здійснюється щоденний моніторинг рівня захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію у закладах освіти та реалізується система протиепідемічних заходів.
Разом з тим, кількість підтверджених діагнозів захворювання на COVID– 19 серед педагогічних працівників зростає і наразі становить 3,5% від їх загальної кількості.
Ми розуміємо, що якісна освіта у повному обсязі може бути надана переважно у стінах закладів освіти. Але, враховуючи наявну динаміку захворюваності, забезпечити це дуже складно, тому наразі відбувається процес переходу шкіл на змішану форму навчання з використанням дистанційних технологій.
Станом на 16 листопада 2020 року у регіоні за змішаною формою здійснюють освітній процес 6 закладів загальної середньої освіти. Надалі, за умови погіршення епідемічної ситуації, перехід на змішане або дистанційне навчання є об’єктивно необхідним і єдиним виправданим кроком.
Просимо батьківську громадськість з розумінням поставитись до ситуації, максимально налагодити тісну взаємну комунікацію із закладами освіти, та у тісній співраці з адміністрацією, педагогічними працівниками сприяти мотивації школярів до навчання і підтримати прагнення педагогів забезпечити якісний освітній контент. Звертаємося до кожного учасника освітнього процесу, якщо Ви, або члени Вашої родини, маєте ознаки захворювання, будьте відповідальними, залишайтеся вдома, не наражайте на небезпеку оточуючих.
Подолання загрози цієї хвороби є спільним завданням для нас усіх. Лише разом ми зможемо повернутися до звичного для нас життя. Бажаємо усім міцного здоров’я!
Сьогодні система освіти України та нашого регіону зокрема, функціонує у складних умовах боротьби з пандемією COVID – 19. Щодня ми отримуємо інформацію про зростання показників захворюваності, як в цілому по державі, так і в нашому місті та селищах. Безумовним пріоритетом на даний час для Ірпінської міської ради, управління освіти і науки, адміністрації шкіл є збереження здоров’я дітей та педагогів, при цьому забезпечуючи якісний освітній процес. Управлінням освіти здійснюється щоденний моніторинг рівня захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію у закладах освіти та реалізується система протиепідемічних заходів.
Разом з тим, кількість підтверджених діагнозів захворювання на COVID– 19 серед педагогічних працівників зростає і наразі становить 3,5% від їх загальної кількості.
Ми розуміємо, що якісна освіта у повному обсязі може бути надана переважно у стінах закладів освіти. Але, враховуючи наявну динаміку захворюваності, забезпечити це дуже складно, тому наразі відбувається процес переходу шкіл на змішану форму навчання з використанням дистанційних технологій.
Станом на 16 листопада 2020 року у регіоні за змішаною формою здійснюють освітній процес 6 закладів загальної середньої освіти. Надалі, за умови погіршення епідемічної ситуації, перехід на змішане або дистанційне навчання є об’єктивно необхідним і єдиним виправданим кроком.
Просимо батьківську громадськість з розумінням поставитись до ситуації, максимально налагодити тісну взаємну комунікацію із закладами освіти, та у тісній співраці з адміністрацією, педагогічними працівниками сприяти мотивації школярів до навчання і підтримати прагнення педагогів забезпечити якісний освітній контент. Звертаємося до кожного учасника освітнього процесу, якщо Ви, або члени Вашої родини, маєте ознаки захворювання, будьте відповідальними, залишайтеся вдома, не наражайте на небезпеку оточуючих.
Подолання загрози цієї хвороби є спільним завданням для нас усіх. Лише разом ми зможемо повернутися до звичного для нас життя. Бажаємо усім міцного здоров’я!