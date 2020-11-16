Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує

До уваги пацієнтів, які обслуговувалися у:
Лядова Ірина Юріївна, сімейний лікар амбулаторія групової практики №2.
Радченко Клавдія Дмитрівна, лікар-терапевт амбулаторія групової практики №2.
Оскільки ці лікарі припиняють трудові відносини з Бучанським центром первинної медико-санітарної допомоги з 16.11.2020 року дія вашої декларації автоматично припиняється.
Телефонуйте до нашого кол-центру за номерами:
+380676121223
або
+380504800121
вам нададуть інформацію з якими лікарями можна заключити декларацію та як це зробити.
Лядова Ірина Юріївна, сімейний лікар амбулаторія групової практики №2.
Радченко Клавдія Дмитрівна, лікар-терапевт амбулаторія групової практики №2.
Оскільки ці лікарі припиняють трудові відносини з Бучанським центром первинної медико-санітарної допомоги з 16.11.2020 року дія вашої декларації автоматично припиняється.
Телефонуйте до нашого кол-центру за номерами:
+380676121223
або
+380504800121
вам нададуть інформацію з якими лікарями можна заключити декларацію та як це зробити.