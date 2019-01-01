Сьогодні, 09:51 298 0 +aA | -Aa Фотофакт: Новий садочок і дорога біля лікарні Новий садочок по вулиці Лесі Українки активно розбудовується. В процесі будівництва третій (останній) поверх закладу.Розширюють смугу біля світлофору на розі вулиць Депутатська та Нове шосе.Реконструкція вулиці Польова - завершуються підготовчі роботи перед асфальтуванням. Розширена дорога, побудовані новий тротуар, додані паркомісця для авто www.bucha.com.ua 3 0 міські новації Буча фотофакт Новини в телеграм Ctrl+Enter