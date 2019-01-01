» » Фотофакт: Новий садочок і дорога біля лікарні
  • Сьогодні, 09:51
  • 298
  • 0
+aA | -Aa 

Фотофакт: Новий садочок і дорога біля лікарні

Новий садочок по вулиці Лесі Українки активно розбудовується. В процесі будівництва третій (останній) поверх закладу.





Розширюють смугу біля світлофору на розі вулиць Депутатська та Нове шосе.




Реконструкція вулиці Польова - завершуються підготовчі роботи перед асфальтуванням. Розширена дорога, побудовані новий тротуар, додані паркомісця для авто


3 0

www.bucha.com.ua
 міські новації Буча фотофакт
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Триває реконструкція вулиці Польова в Бучі (фотофакт)

Триває реконструкція вулиці Польова в Бучі (фотофакт)

Буча та регіон
Новий ТЦ в Бучі (1,9га, заява про наміри)

Новий ТЦ в Бучі (1,9га, заява про наміри)

Бучанські новини
ДТП в центрі Бучі: Зіткнення авто біля НОВУСу (відео)

ДТП в центрі Бучі: Зіткнення авто біля НОВУСу (відео)

Буча та регіон
Вечір 23 жовтня: ДТП у Бучі (відео)

Вечір 23 жовтня: ДТП у Бучі (відео)

Буча та регіон
Новий світлофор запрацює в Бучі

Новий світлофор запрацює в Бучі

Буча та регіон
Фотофакт: Будівництво нового садочка в Бучі продовжується

Фотофакт: Будівництво нового садочка в Бучі продовжується

Буча та регіон
Фотофакт: По вулиці Рози Люксембург будують тротуар

Фотофакт: По вулиці Рози Люксембург будують тротуар

Буча та регіон
У Бучанській школі №1 новий спортивний майданчик (фотофакт)

У Бучанській школі №1 новий спортивний майданчик (фотофакт)

Бучанські новини
ДТП у Бучі

ДТП у Бучі

Буча та регіон
Виборчі дільниці в Бучі

Виборчі дільниці в Бучі

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.