Гостомель: Поцупили 6 стовбів і 300 метрів кабелю

Сума збитку, завданого комунальному майну, ще встановлюється. Відповідну заяву про скоєне порушення подано до Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області.На нашу некомпетентну думку, поліції дуже треба постаратися, щоб не знайти пропажу. Адже ж, це не шмат ковбаси на базарі стирити. Потрібний був кран, щоб їх завантажити, автомобіль, щоб завезти, та й місця використання вкраденого не надто масові. То ж будемо чекати на результати розслідування.А КП «УЖКГ «Гостомель» закликає мешканців дбайливо ставитися до загального майна селища і не бути байдужими, коли на ваших очах воно міняє власників.