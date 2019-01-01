Гостомель: Поцупили 6 стовбів і 300 метрів кабелю

Те, що в Гостомелі люблять поцупити все, що погано лежить, давно не секрет. Та й те, що не надто погано, також: Сміттєві баки, бордюри чи квіти з клумб.
А от цього разу 6 опор вуличного освітлення, неначе корова язиком злизала.
Працівники КП «УЖКГ «Гостомель» перед тим встановили їх по вулиці Свято – Покровській, 24. Всього зникло 6 опор та близько 300 метрів дроту.
Сума збитку, завданого комунальному майну, ще встановлюється. Відповідну заяву про скоєне порушення подано до Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області.
На нашу некомпетентну думку, поліції дуже треба постаратися, щоб не знайти пропажу. Адже ж, це не шмат ковбаси на базарі стирити. Потрібний був кран, щоб їх завантажити, автомобіль, щоб завезти, та й місця використання вкраденого не надто масові. То ж будемо чекати на результати розслідування.
А КП «УЖКГ «Гостомель» закликає мешканців дбайливо ставитися до загального майна селища і не бути байдужими, коли на ваших очах воно міняє власників.
А от цього разу 6 опор вуличного освітлення, неначе корова язиком злизала.
Працівники КП «УЖКГ «Гостомель» перед тим встановили їх по вулиці Свято – Покровській, 24. Всього зникло 6 опор та близько 300 метрів дроту.
Сума збитку, завданого комунальному майну, ще встановлюється. Відповідну заяву про скоєне порушення подано до Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області.
На нашу некомпетентну думку, поліції дуже треба постаратися, щоб не знайти пропажу. Адже ж, це не шмат ковбаси на базарі стирити. Потрібний був кран, щоб їх завантажити, автомобіль, щоб завезти, та й місця використання вкраденого не надто масові. То ж будемо чекати на результати розслідування.
А КП «УЖКГ «Гостомель» закликає мешканців дбайливо ставитися до загального майна селища і не бути байдужими, коли на ваших очах воно міняє власників.