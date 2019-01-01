Як відновити організм після хвороби та надміру ліків?

'Мене залікували антибіотиками. Здоров’я нема зовсім. Як відновитися?'

Коли ми хворіємо, в організмі відбувається цілий каскад змін та порушень

Що допоможе організму відновитися

Приклад триденного раціону для відновлення організму

Оздоровчий полівітамінний напій:

3 повні столові ложки суміші пшеничних та вівсяних висівок засипати у літр гарячої води,

томити під кришкою на слабкому вогні протягом 30 хв,

дати настоятися до охолодження,

процідити та долити в нього настій шипшини,

вживати теплим 2-3 склянки в день.

Їжа має велику цілющу силу: про це знали ще лікарі древності, які вважали, що "дія дієтичних засобів тривала, а дія ліків скороминуща".