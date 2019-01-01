Що не працює у вихідні дні

У вихідні не працюватимуть:

❌ заклади харчування

❌ торговельні центри (непродуктові магазини)

❌ культурні заклади

❌ спортзали, фітнес-центри

❌ готелі(окрім тих, що виконують соціальні функції)

- аптеки- магазини де 60% займають продукти харчування- АЗС- банки⭕️ заборона надання послуг громадського харчування з 22:00 до 7:00 (окрім на винос)⭕️ заборона всіх розважальних закладів, дискотек⭕️ заборона перевезення пасажирів в кількості більше ніж кількість місць для сидіння⭕️ заборонено заходи з участю у понад 20 людей (окрім окремих заходів без глядачів)⭕️ заборонено діяльність кінотеатрів та закладів з заповненістю більше ніж 50% місць⭕️ мають бути маркування для соціальної дистанції, засоби захисту⭕️ заборона навчання в групах більше ніж 20 людей, або у разі якщо на самоізоляції понад 50%⭕️ спортзали і фітнес-зали не працюватимуть, якщо не можна забезпечити одну людину на 20 квадратних метрів.Жорсткі обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.