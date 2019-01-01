Що не працює у вихідні дні

Відтепер по всій країні діятимуть карантинні обмеження, які раніше застосовувались в "помаранчевій зоні", а також "карантин вихідного дня".
У вихідні не працюватимуть:
❌ заклади харчування
❌ торговельні центри (непродуктові магазини)
❌ культурні заклади
❌ спортзали, фітнес-центри
❌ готелі(окрім тих, що виконують соціальні функції)
❌ заклади харчування
❌ торговельні центри (непродуктові магазини)
❌ культурні заклади
❌ спортзали, фітнес-центри
❌ готелі(окрім тих, що виконують соціальні функції)
Працюватимуть у вихідні:
- аптеки
- магазини де 60% займають продукти харчування
- АЗС
- банки
Які обмеження діятимуть у будні:
⭕️ заборона надання послуг громадського харчування з 22:00 до 7:00 (окрім на винос)
⭕️ заборона всіх розважальних закладів, дискотек
⭕️ заборона перевезення пасажирів в кількості більше ніж кількість місць для сидіння
⭕️ заборонено заходи з участю у понад 20 людей (окрім окремих заходів без глядачів)
⭕️ заборонено діяльність кінотеатрів та закладів з заповненістю більше ніж 50% місць
⭕️ мають бути маркування для соціальної дистанції, засоби захисту
⭕️ заборона навчання в групах більше ніж 20 людей, або у разі якщо на самоізоляції понад 50%
⭕️ спортзали і фітнес-зали не працюватимуть, якщо не можна забезпечити одну людину на 20 квадратних метрів.
Жорсткі обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.