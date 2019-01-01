» » Що не працює у вихідні дні
  • Сьогодні, 13:15
  • 168
  • 0
+aA | -Aa 

Що не працює у вихідні дні



Відтепер по всій країні діятимуть карантинні обмеження, які раніше застосовувались в "помаранчевій зоні", а також "карантин вихідного дня".

У вихідні не працюватимуть:
❌ заклади харчування
❌ торговельні центри (непродуктові магазини)
❌ культурні заклади
❌ спортзали, фітнес-центри
❌ готелі(окрім тих, що виконують соціальні функції)


Працюватимуть у вихідні:
- аптеки
- магазини де 60% займають продукти харчування
- АЗС
- банки

Які обмеження діятимуть у будні:
⭕️ заборона надання послуг громадського харчування з 22:00 до 7:00 (окрім на винос)
⭕️ заборона всіх розважальних закладів, дискотек
⭕️ заборона перевезення пасажирів в кількості більше ніж кількість місць для сидіння
⭕️ заборонено заходи з участю у понад 20 людей (окрім окремих заходів без глядачів)
⭕️ заборонено діяльність кінотеатрів та закладів з заповненістю більше ніж 50% місць
⭕️ мають бути маркування для соціальної дистанції, засоби захисту
⭕️ заборона навчання в групах більше ніж 20 людей, або у разі якщо на самоізоляції понад 50%
⭕️ спортзали і фітнес-зали не працюватимуть, якщо не можна забезпечити одну людину на 20 квадратних метрів.
Жорсткі обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.




1 0

#coronavirus
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
У Києві закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів та АЗС

У Києві закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів та АЗС

Буча та регіон
Адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня!

Адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня!

Буча та регіон
Нові обмеження для регіонів Червоної зони карантину - дозволено...

Нові обмеження для регіонів Червоної зони карантину - дозволено...

Суспільство
Украинские клиники переходят только на лечение пациентов с COVID-19

Украинские клиники переходят только на лечение пациентов с COVID-19

Суспільство
Кабінет міністрів запровадив карантин по всій країні до 3 квітня.

Кабінет міністрів запровадив карантин по всій країні до 3 квітня.

Буча та регіон
Ірпінська ОДПІ повідомляє

Ірпінська ОДПІ повідомляє

Повідомлення!
23 червня, Громадські слухання: 1,6 га в парку заклади торг. та громадського харчування

23 червня, Громадські слухання: 1,6 га в парку заклади торг. та громадського харчування

Буча та регіон
Як перевірити, чи можна виїхати за кордон?

Як перевірити, чи можна виїхати за кордон?

законодавтство
Податкова: Правильне визначення об’єктів нежитлової нерухомості

Податкова: Правильне визначення об’єктів нежитлової нерухомості

Публікації
У таксомоторних маршрутних таксі кількість пільгових місць складає 10%

У таксомоторних маршрутних таксі кількість пільгових місць складає 10%

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.