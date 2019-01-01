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Бучанський ЖЕК просить навести лад з адресними табличками

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року #581-р «Про проведення у 2020 році Всеукраїнського перепису населення» просимо забезпечити всіх балансоутримувачів, власників, управителів, користувачів упорядкування стану адресного господарства: таблички з назвами на кожному будинку і квартирі - номерні знаки.
Дотримання належного порядку в адресному господарстві є одним з ключових факторів, що зумовлює якість проведення та повноту обліку населення.


Телефон для довідок Житлово-комунальне господарство: +3804597 48512
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Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади 
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