Бучанський ЖЕК просить навести лад з адресними табличками

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року #581-р «Про проведення у 2020 році Всеукраїнського перепису населення» просимо забезпечити всіх балансоутримувачів, власників, управителів, користувачів упорядкування стану адресного господарства: таблички з назвами на кожному будинку і квартирі - номерні знаки.
Дотримання належного порядку в адресному господарстві є одним з ключових факторів, що зумовлює якість проведення та повноту обліку населення.
Телефон для довідок Житлово-комунальне господарство: +3804597 48512
Дотримання належного порядку в адресному господарстві є одним з ключових факторів, що зумовлює якість проведення та повноту обліку населення.
Телефон для довідок Житлово-комунальне господарство: +3804597 48512