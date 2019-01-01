» » Де здати вторсировину. Адреси Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Бородянка
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Де здати вторсировину. Адреси Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Бородянка



За вторсировину дають гроші за такими адресами:



БУЧА

- вул. Вокзальна, 73 (по Google-картах орієнтир на 71 номер) – ПН- ПТ: 7-14; СБ-НД:: 7-12
Тел.: (067) 429 64 44 та (093) 118 71 94 – Тетяна Анатоліївна

- вул. Нове Шосе, (біля 17 будинку) –
ПН: 8-13; ВТ -ПТ: 8-16; СБ-НД: 8-13;
Тел.: (098) 963 89 38 – Любов Василівна

ІРПІНЬ

- вул. Піщана –
ПН-ПТ: 10-15; СБ: 10-13; НД – вихідний
Тел.: (097) 473 07 15 – Наталя Григорівна

- вул. 9 лінія (район 3 школи) –
ПН - вихідний; ВТ-НД: 10-17. Заготівельник Олександр.

- Перехрестя вул. Садової та Лермонтова, «Машторф» –
СР, ПТ, НД: 10-17.
Тел.: (093) 493 97 67 – Ніна Федорівна

- Миру, 16 - ВТ, ЧТ, СБ: 8-16
Тел.: (093) 493 97 67 – Ніна Федорівна

ГОСТОМЕЛЬ

- вул. Свято-Покровська, 67.
- вул. Б. Хмельницького, 2 (Баланівка) –

БОРОДЯНКА

- вул. Центральна (був. Леніна) - територія базару –
ВТ-ПТ: 7-14; ПН,НД – вихідні
Тел.: (063) 953 47 55 – Олександр Володимирович

ВОРЗЕЛЬ

- Курортна, 17
ПН-ПТ: 8-16; СБ: 8-12; НД – вихідний
Тел.: (068) 902 08 27 Микола Петрович

КОЦЮБИНСЬКЕ

- вул. Залізнична, 2; ПН-НД: 7-17 без вихідних

Приймаємо:
- Макулатуру: 1) картон; 2) архів (книжки, зошити, журнали, брошури);
- ПЕТ-пляшку;
- Скляну тару та склобій;
- Плівку стрейч чисту, без домішок;
- Баночку алюмінієву;
- Жестяну баночку;
- Термоусадку без домішок (суху і чисту).


Вторсировина має бути чиста і та суха. Тільки тоді вона піде на переробку.


Інформує Екологічне підприємство Рада
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сміття Бучанська ОТГ
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