Де здати вторсировину. Адреси Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Бородянка

За вторсировину дають гроші за такими адресами:

БУЧА

ІРПІНЬ

ГОСТОМЕЛЬ

БОРОДЯНКА

ВОРЗЕЛЬ

КОЦЮБИНСЬКЕ

Приймаємо:

- Макулатуру: 1) картон; 2) архів (книжки, зошити, журнали, брошури);

- ПЕТ-пляшку;

- Скляну тару та склобій;

- Плівку стрейч чисту, без домішок;

- Баночку алюмінієву;

- Жестяну баночку;

- Термоусадку без домішок (суху і чисту).

- вул. Вокзальна, 73 (по Google-картах орієнтир на 71 номер) – ПН- ПТ: 7-14; СБ-НД:: 7-12Тел.: (067) 429 64 44 та (093) 118 71 94 – Тетяна Анатоліївна- вул. Нове Шосе, (біля 17 будинку) –ПН: 8-13; ВТ -ПТ: 8-16; СБ-НД: 8-13;Тел.: (098) 963 89 38 – Любов Василівна- вул. Піщана –ПН-ПТ: 10-15; СБ: 10-13; НД – вихіднийТел.: (097) 473 07 15 – Наталя Григорівна- вул. 9 лінія (район 3 школи) –ПН - вихідний; ВТ-НД: 10-17. Заготівельник Олександр.- Перехрестя вул. Садової та Лермонтова, «Машторф» –СР, ПТ, НД: 10-17.Тел.: (093) 493 97 67 – Ніна Федорівна- Миру, 16 - ВТ, ЧТ, СБ: 8-16Тел.: (093) 493 97 67 – Ніна Федорівна- вул. Свято-Покровська, 67.- вул. Б. Хмельницького, 2 (Баланівка) –- вул. Центральна (був. Леніна) - територія базару –ВТ-ПТ: 7-14; ПН,НД – вихідніТел.: (063) 953 47 55 – Олександр Володимирович- Курортна, 17ПН-ПТ: 8-16; СБ: 8-12; НД – вихіднийТел.: (068) 902 08 27 Микола Петрович- вул. Залізнична, 2; ПН-НД: 7-17 без вихідних