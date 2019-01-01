Де здати вторсировину. Адреси Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Бородянка

За вторсировину дають гроші за такими адресами:
БУЧА- вул. Вокзальна, 73 (по Google-картах орієнтир на 71 номер) – ПН- ПТ: 7-14; СБ-НД:: 7-12
Тел.: (067) 429 64 44 та (093) 118 71 94 – Тетяна Анатоліївна
- вул. Нове Шосе, (біля 17 будинку) –
ПН: 8-13; ВТ -ПТ: 8-16; СБ-НД: 8-13;
Тел.: (098) 963 89 38 – Любов Василівна
ІРПІНЬ- вул. Піщана –
ПН-ПТ: 10-15; СБ: 10-13; НД – вихідний
Тел.: (097) 473 07 15 – Наталя Григорівна
- вул. 9 лінія (район 3 школи) –
ПН - вихідний; ВТ-НД: 10-17. Заготівельник Олександр.
- Перехрестя вул. Садової та Лермонтова, «Машторф» –
СР, ПТ, НД: 10-17.
Тел.: (093) 493 97 67 – Ніна Федорівна
- Миру, 16 - ВТ, ЧТ, СБ: 8-16
Тел.: (093) 493 97 67 – Ніна Федорівна
ГОСТОМЕЛЬ- вул. Свято-Покровська, 67.
- вул. Б. Хмельницького, 2 (Баланівка) –
БОРОДЯНКА- вул. Центральна (був. Леніна) - територія базару –
ВТ-ПТ: 7-14; ПН,НД – вихідні
Тел.: (063) 953 47 55 – Олександр Володимирович
ВОРЗЕЛЬ- Курортна, 17
ПН-ПТ: 8-16; СБ: 8-12; НД – вихідний
Тел.: (068) 902 08 27 Микола Петрович
КОЦЮБИНСЬКЕ- вул. Залізнична, 2; ПН-НД: 7-17 без вихідних
Приймаємо:
- Макулатуру: 1) картон; 2) архів (книжки, зошити, журнали, брошури);
- ПЕТ-пляшку;
- Скляну тару та склобій;
- Плівку стрейч чисту, без домішок;
- Баночку алюмінієву;
- Жестяну баночку;
- Термоусадку без домішок (суху і чисту).
- Макулатуру: 1) картон; 2) архів (книжки, зошити, журнали, брошури);
- ПЕТ-пляшку;
- Скляну тару та склобій;
- Плівку стрейч чисту, без домішок;
- Баночку алюмінієву;
- Жестяну баночку;
- Термоусадку без домішок (суху і чисту).
Вторсировина має бути чиста і та суха. Тільки тоді вона піде на переробку.
Інформує Екологічне підприємство Рада