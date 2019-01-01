Призначено нового начальника Бучанського ЖЕКу

Бучанський міський голова Анатолій Федорук провів чергову зустріч із працівниками КП «Бучанське УЖКГ». Сергія Мостіпаку призначено начальником КП «Бучанське УЖКГ»

Вкотре Анатолій Петрович наголосив на важливості реформування усієі служби, аби послуги надавалися мешканцям громади якісно і вчасно.Також сьогодні він представив колективу нового керівника комунального підприємства.Очолив колектив Сергій Мостіпака, який нещодавно працював першим заступником Ворзельського селищного голови і відповідав у населеному пункті за цю сферу, був і знову обраний депутатом міської ради.Побажаємо новому керівнику і колективу успіхів у реалізаціі міських програм у сфері житлово- комунального господарства.