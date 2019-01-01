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Ірпінські лікарі: Носіння захисних масок - це ключове правило захисту від коронавіру

За минулий тиждень, лікарями первинної медико-санітарної допомоги в місті Ірпінь, в протиепідемічній амбулаторії було консультовано 1287 ірпінців з підозрою чи захворюванням на COVID-19.

Виконано 1121 заборів на ПЛР тестування.

Навантаження на систему охорони здоров’я зростає з кожним днем.
Звертаємось до мешканців бути свідомими та дотримуватись карантинних мір.
Носіння захисних масок є одним з ключових правил захисту від зараження коронавірусом. Ігнорування масок призводить до щоденного збільшення кількості хворих на COVID-19 та подальшого поширення епідемії: використовуйте засоби індивідуального захисту (маски та респіратори) у громадських місцях та уникайте скупчення людей. Від цього залежить ваше здоров'я та ваше життя.
Бережіть себе!




інформує «Сімейний Лікар. Ірпінь»

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Ірпінь медицина #coronavirus
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