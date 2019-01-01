Ірпінські лікарі: Носіння захисних масок - це ключове правило захисту від коронавіру

За минулий тиждень, лікарями первинної медико-санітарної допомоги в місті Ірпінь, в протиепідемічній амбулаторії було консультовано 1287 ірпінців з підозрою чи захворюванням на COVID-19.

Навантаження на систему охорони здоров’я зростає з кожним днем.Звертаємось до мешканців бути свідомими та дотримуватись карантинних мір.Носіння захисних масок є одним з ключових правил захисту від зараження коронавірусом. Ігнорування масок призводить до щоденного збільшення кількості хворих на COVID-19 та подальшого поширення епідемії: використовуйте засоби індивідуального захисту (маски та респіратори) у громадських місцях та уникайте скупчення людей. Від цього залежить ваше здоров'я та ваше життя.Бережіть себе!