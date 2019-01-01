Буча, 8 листопада: Поховання воїна, ветерана війни (АТО)

Поховання воїна, ветерана війни (АТО) Ігоря Козловського відбудеться в неділю 8 листопада.
Адреса прощання: м. Буча. Вул. Нове Шосе 15. Біля його будинку проживання. Початок о 13:00.
Вшануймо Воїна проведенням його в останню дорогому.
Увага! Просимо усіх присутніх бути у масках, дотримуватися дистанції та усіх вимог карантину. Дякуємо за порозуміння.
Пам’ять.
Шана.
Честь.
Адреса прощання: м. Буча. Вул. Нове Шосе 15. Біля його будинку проживання. Початок о 13:00.
Вшануймо Воїна проведенням його в останню дорогому.
Увага! Просимо усіх присутніх бути у масках, дотримуватися дистанції та усіх вимог карантину. Дякуємо за порозуміння.
Пам’ять.
Шана.
Честь.