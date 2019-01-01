При пожежі в Бучі евакуйовано 12 людей, врятовано двох чоловіків, один помер в лікарні

5 листопада о 20:07 до пункту зв’язку 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку за адресою: м. Буча, вул. Нове Шосе.

На місце події негайно було направлено рятувальників 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча та 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.Прибувши на місце виклику встановлено, що пожежа виникла в приміщенні квартири на другому поверсі.Загалом було евакуйовано 12 людей та врятовано двох чоловіків 1973 р.н. та 1966 р.н., та передано медикам швидкої медичної допомоги.Але, на жаль, чоловік 1973 року народження помер в реанімаційному відділенні.Пожежу локалізовано о 20:28, а о 20:42 - повністю ліквідовано.До гасіння пожежі залучалися 7 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.Причина пожежі встановлюється.