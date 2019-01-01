Памятка для пацієнтів Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги нагадує про пам'ятку для пацієнтів медичного закладу закладу.



Ми дуже стараємося, аби ви отримали медичні послуги максимально якісно. Але через пандемію Covid-19 навантаження на лікарів дуже збільшилося за останні місяці.

Дякуємо за розуміння та повагу до роботи лікарів Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.