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  • Учора, 14:29
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Памятка для пацієнтів Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги нагадує про пам'ятку для пацієнтів медичного закладу закладу.


Для отримання своєчасної медичної допомоги дотримуйтеся наступних рекомендацій.
Ми дуже стараємося, аби ви отримали медичні послуги максимально якісно. Але через пандемію Covid-19 навантаження на лікарів дуже збільшилося за останні місяці.
Дякуємо за розуміння та повагу до роботи лікарів Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги.




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#coronavirus Буча Бучанська ОТГ медицина
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