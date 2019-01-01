Міську лікарню готують до прийому хворих на COVID-19. +40 ліжок

Голова обласної державної адміністрації Василь Володін сказав:

"Я щоразу наголошую на тому, що кількість інфікованих на COVID-19 щоденно зростає. Це наша реальність. Не всі жителі Київщини переносять хворобу в легкій формі. Є ті, кому потрібне стаціонарне лікування. І щоразу їх стає все більше. Щоб розширити можливості, будемо залучати до лікування хворих нові медзаклади".

У Київській області перепрофілюють шість лікарень, щоб надавати медичну допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Завдяки цьому в регіоні створять резерв на 345 інфекційних ліжок.Наразі готуються до перепрофілізації такі заклади охорони здоров’я:Васильківська центральна райлікарня (70 ліжок);Сквирська райлікарня (100 ліжок);Ірпінська центральна міська лікарня (40 ліжок);Київська обласна клінічна лікарня (15 ліжок);Київська обласна лікарня (100 ліжок);Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання (20 ліжок).