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  • Учора, 16:28
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Міську лікарню готують до прийому хворих на COVID-19. +40 ліжок

У Київській області перепрофілюють шість лікарень, щоб надавати медичну допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Завдяки цьому в регіоні створять резерв на 345 інфекційних ліжок.

Голова обласної державної адміністрації Василь Володін сказав:
"Я щоразу наголошую на тому, що кількість інфікованих на COVID-19 щоденно зростає. Це наша реальність. Не всі жителі Київщини переносять хворобу в легкій формі. Є ті, кому потрібне стаціонарне лікування. І щоразу їх стає все більше. Щоб розширити можливості, будемо залучати до лікування хворих нові медзаклади".


Наразі готуються до перепрофілізації такі заклади охорони здоров’я:

Васильківська центральна райлікарня (70 ліжок);
Сквирська райлікарня (100 ліжок);
Ірпінська центральна міська лікарня (40 ліжок);
Київська обласна клінічна лікарня (15 ліжок);
Київська обласна лікарня (100 ліжок);
Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання (20 ліжок).






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#coronavirus Лікарня
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