Оновлено станом на 5 листопада 18:00.
Вибори 2020: Бучанський район - Список обраних (депутатів та голів рад)
/дані оновлюються з ЦВК сайту /
актуально станом на 6 листопада 00:30
Бучанський міський голова та депутати Бучанської міської ради.
Бучанський міський голова: Анатолій Федорук
Бучанська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Анатолія Федорука.
За нього проголосували 8867 виборців, що становить 52,59%.
Депутати Бучанської міської ради
1. Хрокало Валентина (За майбутнє)
2. Сашко Тетяна (СН)
3. Геращенко Микита (СН)
4. Кухаренко В’ячеслав (СН)
5. Сорокіна Тетяна (СН)
6. Цимбал Олег (СН)
7. Мостіпака Сергій (СН)
8. Ганаба Роман (Батьківщина)
9. Османов Музафар (Батьківщина)
10. Переяславська Анастасія (Батьківщина)
11. Янковий Роман (Батьківщина)
12. Валяр Наталія ( Батьківщина)
13. Продан Ольга (ЄС)
14. Єфимович Наталія (ЄС)
15. Рибальченко Юрій (ЄС)
16. Федорук Лариса (За майбутнє)
17. Косенко Віталій (За майбутнє)
18. Король Сергій (За майбутнє)
19. Матюшенко Лариса (За майбутнє)
20. Олексюк Василь (Сила і честь)
21. Морозова Алевтина (Сила і честь)
22. Кушнірчук Анатолій (Сила і честь)
23. Шаправський Тарас (СН)
24. Джам Оксана (СН)
25. Риженко Людмила (СН)
26. Кобринець Аркадій (НО)
27. Ярмоленко Ірина (НО)
28. Коротя Володимир (НО)
29. Сотніков Олег (Батьківщина)
30. Квашук Олег (Батьківщина)
31. Ковальчук Алевтина (Батьківщина)
32. Українцева Катерина (ЄС)
33. Матковська Мар’яна (ЄС)
34. Саврей Сергій (ЄС)
«Слуга Народу» - 9 мандатів
«Батьківщина» - 8 мандатів
«Європейська солідарність» - 6 мандатів
«За майбутнє»- 5 мандатів
«Сила і честь»- 3 мандати
«Нові обличчя»- 3 мандати.
ПРОТОКОЛ:
Завантажити протокол:
Список депутатів:
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Ірпінський міський голова: Олександр Маркушин
45,42% виборців Ірпінської громади
Відповідно до рішення Ірпінської ТВК обраними депутатами вважаються такі 38 осіб.
2. Тарас В’язовченко
3. Тамара Буренко
4. Сергій Руденко
6. Максим Малий
7. Тимур Нагалевський
8. Станіслав Федоров (округ №1)
9. Наталя Іздебська (округ №3)
10. Сергій Когут (округ №4)
11. Олена Павлова (округ №5)
13. Зоряна Міронішена
14. Анжела Макеєва
15. Яна Городок
17. Євгенія Антонюк
18. Юлія Устич
19. Оксана Нечитайло
20. Олександр Маркушин (округ №1)
21. Дмитро Чава (округ №1)
22. Олександр Пащинський (округ №2)
23. Антон Головенко (округ №2)
24. Петро Король (округ №3)
25. Максим Плешко (округ №3)
26. Андрій Помазан (округ №4)
27. Антон Довгопол (округ №4)
28. Андрій Літвинов (округ №5)
29. Валентина Кравченко (округ №5)
31. Віолетта Кременчук-Дворнікова
32. Андрій Страховський
33. Максим Макаренко (округ №1)
34. Денис Лавровський (округ №2)
35. Євгенія Ковтун (округ №3)
37. Роман Погорілий
38. Валерій Степанюк
«Нові Обличччя» – 5457 голосів (30,39%);
«Європейська солідарність» – 2421 голос (13,48%);
«Батьківщина» – 2133 голоси (11,88%);
«Голос» – 1322 голоси (7,36%);
«Слуга народу» – 1269 голосів (7,07%);
«Свобода» – 958 голосів (5,34%).
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далі будуть опубліковані депутати та голови міських та сільських рад Бучанського району (після офіційного затвердження)
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Стаття 282. Офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів
1. Територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської, районної в місті, районної, селищної, сільської ради, сільських, селищних, міських голів, а також розміщує їх на офіційному веб-сайті комісії чи відповідної ради (за наявності), регіонального, територіального представництва Центральної виборчої комісії (у разі їх утворення).
2. Результати виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад публікуються у вигляді списку осіб, обраних депутатами відповідної ради, із зазначенням в алфавітному порядку прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, відомостей про освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, виборчий округ, у якому обраний депутат, кількість голосів виборців, поданих на його підтримку, та назви місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата (або позначки "Висунутий шляхом самовисування").
У повідомленні про результати виборів та обраного сільського, селищного, міського голову зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, відомості про освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, кількість голосів виборців, поданих на його підтримку, та назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано сільського, селищного, міського голову (або позначка "Висунутий шляхом самовисування").
3. Офіційне оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів сільського, селищного, міського голови є підставою для звільнення з роботи (посади), припинення діяльності, несумісної з посадою депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільського, селищного, міського голови, та/або прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою.
{Стаття 282 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020}
Вибори 2020: Бучанський район - Список обраних (депутатів та голів рад)
/дані оновлюються з ЦВК сайту /
актуально станом на 6 листопада 00:30
місто Буча, Бучанський район, Київська область
Бучанський міський голова та депутати Бучанської міської ради.
Бучанська ОТГ
Бучанський міський голова: Анатолій Федорук
Бучанська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Анатолія Федорука.
За нього проголосували 8867 виборців, що становить 52,59%.
Депутати Бучанської міської ради
1. Хрокало Валентина (За майбутнє)
2. Сашко Тетяна (СН)
3. Геращенко Микита (СН)
4. Кухаренко В’ячеслав (СН)
5. Сорокіна Тетяна (СН)
6. Цимбал Олег (СН)
7. Мостіпака Сергій (СН)
8. Ганаба Роман (Батьківщина)
9. Османов Музафар (Батьківщина)
10. Переяславська Анастасія (Батьківщина)
11. Янковий Роман (Батьківщина)
12. Валяр Наталія ( Батьківщина)
13. Продан Ольга (ЄС)
14. Єфимович Наталія (ЄС)
15. Рибальченко Юрій (ЄС)
16. Федорук Лариса (За майбутнє)
17. Косенко Віталій (За майбутнє)
18. Король Сергій (За майбутнє)
19. Матюшенко Лариса (За майбутнє)
20. Олексюк Василь (Сила і честь)
21. Морозова Алевтина (Сила і честь)
22. Кушнірчук Анатолій (Сила і честь)
23. Шаправський Тарас (СН)
24. Джам Оксана (СН)
25. Риженко Людмила (СН)
26. Кобринець Аркадій (НО)
27. Ярмоленко Ірина (НО)
28. Коротя Володимир (НО)
29. Сотніков Олег (Батьківщина)
30. Квашук Олег (Батьківщина)
31. Ковальчук Алевтина (Батьківщина)
32. Українцева Катерина (ЄС)
33. Матковська Мар’яна (ЄС)
34. Саврей Сергій (ЄС)
«Слуга Народу» - 9 мандатів
«Батьківщина» - 8 мандатів
«Європейська солідарність» - 6 мандатів
«За майбутнє»- 5 мандатів
«Сила і честь»- 3 мандати
«Нові обличчя»- 3 мандати.
ПРОТОКОЛ:
Завантажити протокол:
Список депутатів:
-----------------------------------------
Ірпінський міський голова: Олександр Маркушин
45,42% виборців Ірпінської громади
Депутати міста Ірпінь, Бучанського району
Відповідно до рішення Ірпінської ТВК обраними депутатами вважаються такі 38 осіб.
Фракція ГОЛОС - 4 депутати1. Михайлина Скорик-Шкарівська
2. Тарас В’язовченко
3. Тамара Буренко
4. Сергій Руденко
Фракція “Європейська Солідарність” - 7 депутатів5. Ярослав Куц
6. Максим Малий
7. Тимур Нагалевський
8. Станіслав Федоров (округ №1)
9. Наталя Іздебська (округ №3)
10. Сергій Когут (округ №4)
11. Олена Павлова (округ №5)
Фракція “Слуга Народу” - 4 депутати12. Максим Нельзін
13. Зоряна Міронішена
14. Анжела Макеєва
15. Яна Городок
Фракція “Нові обличчя” - 14 депутатів16. Володимир Карплюк
17. Євгенія Антонюк
18. Юлія Устич
19. Оксана Нечитайло
20. Олександр Маркушин (округ №1)
21. Дмитро Чава (округ №1)
22. Олександр Пащинський (округ №2)
23. Антон Головенко (округ №2)
24. Петро Король (округ №3)
25. Максим Плешко (округ №3)
26. Андрій Помазан (округ №4)
27. Антон Довгопол (округ №4)
28. Андрій Літвинов (округ №5)
29. Валентина Кравченко (округ №5)
Фракція “Батьківщина” - 6 депутатів30. Олександр Пікулик
31. Віолетта Кременчук-Дворнікова
32. Андрій Страховський
33. Максим Макаренко (округ №1)
34. Денис Лавровський (округ №2)
35. Євгенія Ковтун (округ №3)
Фракція “Свобода” - 3 депутати36. Андрій Ополінський
37. Роман Погорілий
38. Валерій Степанюк
«Нові Обличччя» – 5457 голосів (30,39%);
«Європейська солідарність» – 2421 голос (13,48%);
«Батьківщина» – 2133 голоси (11,88%);
«Голос» – 1322 голоси (7,36%);
«Слуга народу» – 1269 голосів (7,07%);
«Свобода» – 958 голосів (5,34%).
----------------------------------------------
далі будуть опубліковані депутати та голови міських та сільських рад Бучанського району (після офіційного затвердження)
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Виборчий кодекс
Стаття 282. Офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів
1. Територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської, районної в місті, районної, селищної, сільської ради, сільських, селищних, міських голів, а також розміщує їх на офіційному веб-сайті комісії чи відповідної ради (за наявності), регіонального, територіального представництва Центральної виборчої комісії (у разі їх утворення).
2. Результати виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад публікуються у вигляді списку осіб, обраних депутатами відповідної ради, із зазначенням в алфавітному порядку прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, відомостей про освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, виборчий округ, у якому обраний депутат, кількість голосів виборців, поданих на його підтримку, та назви місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата (або позначки "Висунутий шляхом самовисування").
У повідомленні про результати виборів та обраного сільського, селищного, міського голову зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, відомості про освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання, кількість голосів виборців, поданих на його підтримку, та назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано сільського, селищного, міського голову (або позначка "Висунутий шляхом самовисування").
3. Офіційне оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів сільського, селищного, міського голови є підставою для звільнення з роботи (посади), припинення діяльності, несумісної з посадою депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільського, селищного, міського голови, та/або прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою.
{Стаття 282 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020}