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COVID-19: Буча +36, Ірпінь +62 - за останні дві доби


Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про нові випадкі захворювання. Станом на 2 листопада: +36 нових випадків (за вихідні) по Бучі, з них 2 дитини.

2 людини, на жаль, померли.

З початку епідемії по 2 листопада 2020 року в Бучанській ОТГ нашим центром було виявлено ♦️607♦️ людей, які захворіли на коронавірус.
Буча: 558 підтверджених випадків;
Тарасівщина: 5 випадків;
Луб'янка: 6 випадків;
Гаврилівці - 26 випадків;
Раківка: 3 випадки.
Блиставиця: 9 випадків.


Всього одужало 307 людей.
Всього померло - 7 людей.



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#coronavirus Бучанська ОТГ
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