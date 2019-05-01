COVID-19: Буча +36, Ірпінь +62 - за останні дві доби

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про нові випадкі захворювання. Станом на 2 листопада: +36 нових випадків (за вихідні) по Бучі, з них 2 дитини.
2 людини, на жаль, померли.
З початку епідемії по 2 листопада 2020 року в Бучанській ОТГ нашим центром було виявлено ♦️607♦️ людей, які захворіли на коронавірус.
Буча: 558 підтверджених випадків;
Тарасівщина: 5 випадків;
Луб'янка: 6 випадків;
Гаврилівці - 26 випадків;
Раківка: 3 випадки.
Блиставиця: 9 випадків.
Буча: 558 підтверджених випадків;
Тарасівщина: 5 випадків;
Луб'янка: 6 випадків;
Гаврилівці - 26 випадків;
Раківка: 3 випадки.
Блиставиця: 9 випадків.
Всього одужало 307 людей.
Всього померло - 7 людей.