COVID-19: Буча +36, Ірпінь +62 - за останні дві доби

З початку епідемії по 2 листопада 2020 року в Бучанській ОТГ нашим центром було виявлено ♦️607♦️ людей, які захворіли на коронавірус.

Буча: 558 підтверджених випадків;

Тарасівщина: 5 випадків;

Луб'янка: 6 випадків;

Гаврилівці - 26 випадків;

Раківка: 3 випадки.

Блиставиця: 9 випадків.

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про нові випадкі захворювання. Станом на 2 листопада: +36 нових випадків (за вихідні) по Бучі, з них 2 дитини.2 людини, на жаль, померли.Всього одужало 307 людей.Всього померло - 7 людей.