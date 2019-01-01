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  • Учора, 23:02
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Вибори 2020. Повторний перерахунок голосів в Бучі закінчився

Тарас Шаправський, перший заступник Бучанського міського голови інформує громаду:

1 листопада Бучанська міська територіальна виборча комісія закінчила повторний підрахунок голосів по 14 виборчих дільницях нашої громади.
Повторний підрахунок усіх 14 дільниць, проведений ТВК за участі представників усіх партій, суттєвих розбіжностей з протоколами, складеними ДВК, не встановив, що вкотре підтверджує безпідставність будь-яких звинувачень.
Вибори в Бучанській ОТГ були чесними і демократичними, сьогодні це остаточно підтвердив тервиборчком.
Від себе хочу подякувати всім членам Бучанської ТВК за професіоналізм, витримку і стійкість духу. Ви проробили колосальну роботу для того, щоб ні в кого не було найменшого сумніву в підсумках місцевих виборів 25 жовтня.
До нової Бучанської ради проходять 6 партій: «Слуга народу», «Батьківщина», «Європейська Солідарність», «За Майбутнє», «Сила і Честь» та «Нові обличчя».


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вибори Бучанський район Бучанська ОТГ
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