Вибори 2020. Повторний перерахунок голосів в Бучі закінчився

1 листопада Бучанська міська територіальна виборча комісія закінчила повторний підрахунок голосів по 14 виборчих дільницях нашої громади.

Повторний підрахунок усіх 14 дільниць, проведений ТВК за участі представників усіх партій, суттєвих розбіжностей з протоколами, складеними ДВК, не встановив, що вкотре підтверджує безпідставність будь-яких звинувачень.

Вибори в Бучанській ОТГ були чесними і демократичними, сьогодні це остаточно підтвердив тервиборчком.

Від себе хочу подякувати всім членам Бучанської ТВК за професіоналізм, витримку і стійкість духу. Ви проробили колосальну роботу для того, щоб ні в кого не було найменшого сумніву в підсумках місцевих виборів 25 жовтня.

До нової Бучанської ради проходять 6 партій: «Слуга народу», «Батьківщина», «Європейська Солідарність», «За Майбутнє», «Сила і Честь» та «Нові обличчя».

Тарас Шаправський, перший заступник Бучанського міського голови інформує громаду: