COVID-19: Черги в Ірпінську лікарню

Головний лікар КНП "Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" закликає громадян свідоміше ставитись до пандемії коронавірусу в Україні, дотримуватися всіх вимог щодо соціального дистанціювання, носіння масок...

Протягом останніх тижнів у світі фіксують збільшення кількості хворих на коронавірус. Карантин посилюють у Франції, Німеччині, Польщі, Литві, Ізраїлі, Чехії, Англії, Іспанії, Австралії.... Чимало країн уже ввели комендантську годину, у деяких школярі перейшли на дистанційне навчання.Посилений карантин часто вводять з метою уникнення перевантаження медичної системи через ріст інфікувань коронавірусом.Щодо нашої країни загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 22 287 медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6%.Випадки інфікування коронавірусом серед українських медиків фіксують щодня. Медичний персонал виснажений через значне навантаження на медичну систему країни. Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що у разі щодобового виявлення 11-15 тисяч випадків заражень коронавірусом та завантаженості ліжок у лікарнях на рівні 85 відсотків в Україні запровадять локдаун.У Ірпінській центральній лікарні «Ковідні ліжка» на 100% завантажені, існує навіть черга з попереднього запису.... Естрена медична допомога перевантажена, та часто не знає куди везти хворого на госпіталізацію...... Я спілкуюсь з колегами з усієї країни - ситуація тотожна у всіх регіонах!Але потрібно почати з себе: якщо ми будемо дотримуватися всіх вимог щодо соціального дистанціювання, носіння масок в громадському просторі, дотримання самоізоляції в разі підозри на коронавірусну інфекцію, ми уникнемо "локдауну".Якщо ж ми продовжимо ігнорувати ці вимоги, можливо все......