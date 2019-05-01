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COVID-19: Черги в Ірпінську лікарню

Головний лікар КНП "Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" закликає громадян свідоміше ставитись до пандемії коронавірусу в Україні, дотримуватися всіх вимог щодо соціального дистанціювання, носіння масок...




ЛОКДАУН ПОВЕРТАЄТЬСЯ.
Протягом останніх тижнів у світі фіксують збільшення кількості хворих на коронавірус. Карантин посилюють у Франції, Німеччині, Польщі, Литві, Ізраїлі, Чехії, Англії, Іспанії, Австралії.... Чимало країн уже ввели комендантську годину, у деяких школярі перейшли на дистанційне навчання.

Посилений карантин часто вводять з метою уникнення перевантаження медичної системи через ріст інфікувань коронавірусом.
Щодо нашої країни загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 22 287 медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять понад 6%.

Випадки інфікування коронавірусом серед українських медиків фіксують щодня. Медичний персонал виснажений через значне навантаження на медичну систему країни. Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що у разі щодобового виявлення 11-15 тисяч випадків заражень коронавірусом та завантаженості ліжок у лікарнях на рівні 85 відсотків в Україні запровадять локдаун.

У регіоні, цього тижня, виявлено 425 хворих на КОВІД, і це лише ірпінським Центром ПМСД! Для порівняння літом ми виявляли 20-40 хворих на тиждень!.

У Ірпінській центральній лікарні «Ковідні ліжка» на 100% завантажені, існує навіть черга з попереднього запису.... Естрена медична допомога перевантажена, та часто не знає куди везти хворого на госпіталізацію...... Я спілкуюсь з колегами з усієї країни - ситуація тотожна у всіх регіонах!

Отже вже потрібно робити висновки, та запроваджувати обмеження!

Але потрібно почати з себе: якщо ми будемо дотримуватися всіх вимог щодо соціального дистанціювання, носіння масок в громадському просторі, дотримання самоізоляції в разі підозри на коронавірусну інфекцію, ми уникнемо "локдауну".
Якщо ж ми продовжимо ігнорувати ці вимоги, можливо все......




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Андрій Левківський 
 #coronavirus Ірпінь Лікарня
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